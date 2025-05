Morto dopo lo schianto in moto a Milano contro un semaforo, 20enne sarebbe fuggito dopo aver visto la polizia

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente in moto in via Marco d’Agrate, a Milano. Avrebbe incrociato una volante della polizia e avrebbe cercato di far perdere le sue tracce, finendo per schiantarsi contro un semaforo. La vittima è un cittadino libico nato nel 2004. Sembra che il giovane non avesse la patente.

Giovane morto in moto a Milano: cosa è successo

L’incidente stradale mortale è avvenuto alle ore 3,30 nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio.

Stando alle prima ricostruzione dei fatti riportata da La Repubblica, la vittima, alla guida di uno scooterone Tmax, avrebbe incrociato una volante della polizia che viaggiava in senso opposto in viale Ortles. A quel punto, avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra in via Cassano d’Adda. La mossa avrebbe attirata l’attenzione degli agenti, che si sono messi sulle sue tracce. I poliziotti avrebbero riferito di non aver azionato lampeggianti e sirene. Lo scooter avrebbe poi terminato la sua corsa contro un semaforo in via Marco d’Agrate.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’incidente mortale è avvenuto in via Marco D’Agrate a Milano.

Il giovane è morto all’ospedale Humanitas di Milano

Il ventenne è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato all’ospedale Humanitas, dove poco dopo i medici ne hanno dichiarato il decesso.

All’esterno della struttura, nella mattinata di mercoledì, si è radunata una ventina di parenti e amici della vittima. In ospedale sono arrivati anche carabinieri e poliziotti, allo scopo di controllare che la situazione non degeneri.

Chi è il ragazzo morto in moto a Milano

Il ragazzo morto nell’incidente stradale avvenuto a Milano è un cittadino libico nato nel 2004. Probabilmente, è scappato perché non aveva la patente. Lo scooter su cui viaggiava è intestato a un ragazzo del Corvetto.

Il precedente di Ramy

Quanto accaduto nella notte a Milano riporta alla mente la morte di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che è deceduto il 24 novembre schiantandosi dopo un lungo inseguimento coi carabinieri. Ramy si trovava a bordo di un T-Max guidato da un amico. I due si scontrarono con un semaforo all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta, nello stesso quartiere teatro della tragedia del giovane libico.

Nel caso di Ramy Elgaml, stando alla relazione della polizia locale, c’è stato però un “contatto laterale” tra l’auto e lo scooter.