Morto dopo un allenamento in palestra a Pescara, cadavere trovato sul sedile della sua auto nel parcheggio

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Un uomo di circa 60 anni è morto giovedì 22 ottobre a Pescara, nel parcheggio della palestra dove si era appena allenato. Si sarebbe sentito male poco dopo essere salito sulla sua auto e si è accasciato sul sedile.

Uscito dalla palestra e ritrovato incosciente in auto dopo venti minuti

La palestra aveva aperto da poco meno di un anno, alla fine di ottobre del 2025 e si estende su oltre 6.000 metri quadrati. Al momento dell’inaugurazione il marchio LevelFit lo aveva presentato come la palestra più grande d’Italia.

Giovedì sera l’uomo aveva concluso lì la sua sessione di allenamento e un altro frequentatore lo aveva visto uscire. Sono trascorsi circa venti minuti prima che un secondo iscritto lo notasse nell’abitacolo e si accorgesse che era incosciente. A quel punto è scattato l’allarme e sono stati chiamati subito i soccorsi.

Rianimazione per quaranta minuti, poi la constatazione del decesso

I sanitari del 118 hanno fatto il possibili, praticando le manovre di rianimazione per circa quaranta minuti, senza riuscire però a salvarlo. Alla fine hanno dovuto constatarne il decesso. Nel parcheggio sono arrivate anche un paio di pattuglie della polizia, che si sono occupate degli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni la morte sarebbe dovuta a un malore, ma al momento non sono stati comunicati altri dettagli. Come avviene di solito quando un decesso improvviso si verifica in un luogo pubblico, sarà quindi il magistrato di turno a valutare se disporre accertamenti medico-legali o restituire la salma ai familiari.

I precedenti a Silvi Marina e Montesilvano, due uomini morti mentre si allenavano

Non lontano da Pescara ci sono almeno due precedenti di uomini morti dopo un malore in palestra. Il 15 giugno 2024, a Silvi Marina, Luca Favata, 58 anni, ispettore di una compagnia assicurativa, si era accasciato verso le 13 mentre si allenava in palestra. Anche in quella situazione, i volontari arrivati in ambulanza avevano praticato il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore in attesa dell’automedica, che doveva arrivare da Giulianova, e i tentativi erano andati avanti a lungo anche dopo l’arrivo del medico, senza risultato. Il sindaco Andrea Scordella aveva poi annunciato verifiche con la Asl sull’organizzazione dei soccorsi e sulla dotazione di personale sanitario sul territorio.

Nel gennaio del 2011, a Montesilvano, era morto Roberto Gallo, portiere di condominio di 44 anni, durante una lezione di fitwalking sul tapis roulant in una palestra di corso Umberto. Era soltanto il suo secondo giorno di allenamento in quel centro e il medico legale aveva ricondotto il decesso a cause naturali.