Morto Drew Struzan illustratore delle locandine del cinema, suoi i poster di Ritorno al futuro e Star Wars

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto a 78 anni Drew Struzan, l’artista che ha ridefinito l’immaginario visivo del cinema moderno: illustratore leggendario, autore di alcune delle locandine più iconiche della storia, da Ritorno al futuro a Star Wars, passando per Indiana Jones e Blade Runner. Struzan era da tempo malato di Alzheimer e si era ritirato dalla vita pubblica.

Morto l’illustratore Drew Struzan

La notizia della morte di Drew Struzan è stata annunciata dal suo entourage tramite un post su Instagram: “Con il cuore pesante devo dirvi che Drew Struzan ci ha lasciati il 13 ottobre. Voglio che sappiate quanta gioia provava nel sapere quanto amavate la sua arte”.

Nato nel 1947 a Oregon City, Struzan si era formato all’Art Center College of Design di Pasadena, dove aveva sviluppato il suo stile inconfondibile: un equilibrio tra realismo e suggestione, capace di catturare l’anima dei film e dei protagonisti.

Getty

Drew Struzan

Dopo gli esordi come illustratore di copertine musicali per Beach Boys, Bee Gees, Earth, Wind & Fire ed Alice Cooper fra gli altri, Struzan trovò nel cinema la sua dimensione definitiva.

Negli Anni Settanta iniziò a collaborare con Hollywood, firmando il manifesto di Star Wars. Da lì in poi la sua carriera decollò: Indiana Jones e l’ultima crociata, I Goonies, ET, Blade Runner, Harry Potter e la pietra filosofale, The Thing, Rischiose abitudini, Le ali della libertà, eccetera. Oltre 150 poster che hanno accompagnato intere generazioni di spettatori.

Il ricordo di Spielberg e Lucas

Le reazioni alla notizia della sua scomparsa sono state immediate. Steven Spielberg, che con lui collaborò per decenni, ha scritto: “Drew creava arte-evento. I suoi poster rendevano i nostri film delle destinazioni, e bastava uno sguardo alla sua immagine per far riaffiorare la memoria di quando li vedemmo per la prima volta. Nessuno disegnava come Drew”.

George Lucas, che lo volle per la saga di Star Wars, lo considerava parte integrante del mito: “Drew ha reso epico ciò che era già straordinario. Era un artista capace di raccontare emozioni e avventura in un solo sguardo”.

Anche Guillermo del Toro ha voluto ricordarlo: “Il mondo ha perso un uomo geniale, un comunicatore unico, un artista supremo. Io ho perso un amico”.

Come disegnava Drew Struzan

L’arte di Struzan nasceva tutta dal disegno a mano: matita, aerografo, acrilici e strati di colore fusi in un realismo poetico. Nessun effetto digitale, nessuna manipolazione. Il suo stile è divenuto sinonimo di “cinema d’avventura”.

Nel documentario Drew: The Man Behind the Poster (2013) a lui dedicato, Struzan raccontava: “Non cerco solo di narrare la storia di un film, ma di trasmettere un sentimento, qualcosa che le persone possano sperare o sognare”. Quando gli chiedevano quale fosse la sua locandina preferita, rispondeva: “La prossima. Se avessi già fatto la mia preferita, avrei smesso di creare”.