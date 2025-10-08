Morto Edoardo Alesse ex rettore dell'Università a L'Aquila, malore improvviso: aveva 67 anni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Edoardo Alesse, ex rettore dell’Università dell’Aquila, è morto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre. Un malore improvviso, forse un infarto: aveva solo 67 anni. Originario di Leonessa, nel Reatino, ma aquilano d’adozione, Alesse era una figura di riferimento per il mondo accademico e scientifico italiano. La notizia del decesso ha scosso la comunità universitaria: solo pochi giorni fa, il 30 settembre, l’ex rettore dell’ateneo aveva passato il testimone a Fabio Graziosi.

Chi era Edoardo Alesse

Professore ordinario di Patologia generale, Edoardo Alesse era stato eletto rettore dell’Università dell’Aquila nel giugno 2019 succedendo a Paola Inverardi, oggi a capo del Gran Sasso Science Institute.

Durante il suo mandato, ha contribuito alla crescita dell’ateneo e al rafforzamento del legame tra ricerca scientifica e territorio. Lascia la moglie e due figli.

L’ANSA lo descrive come una figura di grande autorevolezza e umanità, che aveva saputo mantenere salda la comunità accademica anche nei momenti più complessi, come quelli legati alla ricostruzione post-sisma.

Il cordoglio delle istituzioni

La notizia della morte del professor Alesse ha suscitato profonda commozione nel mondo politico e accademico.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una nota riportata da Adnkronos, ha parlato di una perdita “che lascia sgomento e dolore”. Ha ricordato Alesse come “un uomo di grande cultura, generosità e visione”, sottolineando la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’università durante il suo mandato.

Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso cordoglio attraverso una dichiarazione diffusa dall’ANSA, ricordando “il contributo fondamentale dato da Alesse alla crescita dell’ateneo e al territorio”.

Bernini: “Un esempio per tutta la comunità accademica italiana”

Parole di profonda stima sono arrivate anche dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha definito Alesse “uomo di grande umanità, sensibilità e visione”.

Come riportato dall’ANSA, Bernini ha sottolineato che “il suo esempio resterà una guida preziosa per la comunità accademica aquilana e italiana”.