Morto Emilio Fede, addio all'ex direttore del Tg4 amico di Silvio Berlusconi: aveva 94 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 94 anni Emilio Fede, storico direttore del Tg4. Ricoverato da tempo a Segrate, le condizioni del giornalista si erano aggravate negli ultimi giorni. Accanto a lui la figlia Sveva e i nipoti. La famiglia ha ringraziato i giornalisti per l’affetto dimostrato, considerandolo un ultimo tributo alla sua lunga carriera.

Morto l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede

A confermare alla stampa la notizia della morte di Emilio Fede è stata la figlia Sveva, dalla quale erano giunti martedì 2 settembre gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute.

La situazione clinica del giornalista di 94 anni si era aggravata negli ultimi giorni, dopo un periodo di ricovero nella Residenza San Felice, a Segrate, vicino Milano.

Emilio Fede è stato una figura iconica della televisione italiana. Dopo gli inizi come inviato di guerra per la Rai negli anni Sessanta fece carriera fino a diventare direttore del TG1. Successivamente, Silvio Berlusconi lo chiamò a dirigere il TG4, telegiornale che guidò dal 1992 al 2012.

Il legame con Silvio Berlusconi

Fu proprio il profondo legame con Silvio Berlusconi e il sostegno schietto alla sua azione politica a connotare il suo operato, facendone un personaggio amato e criticato, ma sempre riconoscibile per i suoi editoriali sopra le righe.

La sua lunga carriera si è conclusa bruscamente nel 2012, quando lasciò Mediaset a seguito del suo coinvolgimento nell’inchiesta Ruby. In quei momenti difficili ammetteva di essere “caduto”, ma senza sconfessare mai sé stesso.

In aggiornamento