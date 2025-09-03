Morto Emilio Fede, alla camera ardente accesso limitato a sole 20 persone: la decisione della famiglia

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Alla camera ardente allestita per porgere l’ultimo saluto a Emilio Fede potranno accedere solo pochissime persone. Lo hanno deciso le figlie del giornalista, Sveva e Simona Fede, che hanno garantito l’accesso solo a 20 persone tra familiari e amici intimi. I funerali si svolgeranno il 4 settembre presso la parrocchia Dio Padre di Segrate.

Emilio Fede: la decisione della famiglia

Sono pochissime le persone che potranno accedere alla camera ardente di Emilio Fede, morto il 2 settembre all’età di 94 anni.

Lo hanno deciso le figlie del giornalista, Sveva e Simona Fede e la Rsa San Felice di Segrate, dove sarà possibile dare l’ultimo saluto il 3 settembre.

ANSA

Sveva Fede nel giardino della Rsa di Segrate

La salma dell’ex direttore del Tg4 sarà esposta nella sala mortuaria della struttura, alla quale verrà garantito l’accesso solamente alle persone ammesse dai familiari.

Il corpo del giornalista sarà poi trasferito presso la Chiesa di Segrate il 4 settembre per i funerali.

Alla camera ardente solo 20 persone: chi potrà accedere

Saranno 20 le persone che potranno accedere alla camera ardente allestita in onore di Emilio Fede presso la Rsa San Felice.

“Abbiamo scelto la riservatezza fino alla fine”, ha dichiarato Sveva Fede ai giornalisti presenti all’esterno della Rsa nella mattinata.

L’elenco delle persone ammesse non è stato reso noto dalla famiglia del giornalista. Tuttavia si parla di parenti, amici e qualche ex collega. Tra coloro che potranno entrare nella camera mortuaria della Rsa, probabilmente, anche alcuni politici militanti in Forza Italia.

Sembra che, tra coloro che avranno accesso, non figurino i membri della famiglia Berlusconi.

I funerali

I funerali di Emilio Fede si terranno nella parrocchia Dio Padre a Segrate (Milano) alle ore 16 del 4 settembre.

La celebrazione della funzione è stata affidata al parroco Gianni Cazzaniga.

Secondo l’ANSA, dopo le esequie le ceneri del giornalista verranno trasferite a Mirabella Eclano in provincia di Avellino, presso la cappella familiare della moglie.

Qui riposa anche Diana De Feo, moglie del giornalista scomparsa nel 2021.