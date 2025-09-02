Morto Emilio Fede, il racconto del fuorionda "che figura di m***a" virale dopo la gaffe su Berlusconi e Saddam

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Emilio Fede è morto a 94 anni dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Il giornalista è stato uno dei volti più riconoscibili dell’informazione italiana, prima per la Rai, poi per Mediaset. Nella cultura popolare è però rimasto anche per un tormentone, reso popolare da Striscia la Notizia, pronunciato in un fuori onda.

La storia del “Che figura di Merda” di Emilio Fede

La storia del tormentone più famoso di Emilio Fede risale al 2003. La guerra in Iraq sta per concludersi e il dittatore del Paese Saddam Hussein, da decenni al potere grazie a violenti metodi repressivi, è stato catturato.

Fede, da conduttore del Tg4, sta dando la notizia, pronunciando la frase: “Il feroce assassino è stato arrestato” ma la regia commette un errore, e invece di mandare in onda la fotografia di Hussain, manda quella di Silvio Berlusconi, proprietario di Mediaset e allora presidente del Consiglio.

Nel successivo fuori onda, a microfoni ancora accesi, il conduttore e direttore del telegiornale pronunciò la famosa frase “Che figura di m…“, rivolta proprio alla regia.

La fama grazie a Striscia la Notizia

Il fuori onda contenente l’esclamazione di Fede andò in onda durante una puntata del programma satirico Striscia la Notizia, che sistematicamente prendeva di mira l’allora direttore del Tg4.

Il breve video ebbe un successo tale che, negli anni successivi, il programma continuò a utilizzarlo per commentare satiricamente uscite infelici non solo di Fede, ma in generale di chiunque finisse al centro di uno dei servizi di Striscia la Notizia.

La frase si diffuse rapidamente anche sul web, allora molto meno sviluppato di oggi, e negli anni è diventata parte della cultura popolare italiana.

Da tormentone a titolo della biografia

Il fuori onda di Fede è diventato una delle frasi più famose del giornalista, finendo anche per fare da titolo a una sua autobiografia, pubblicata per Giraldi nel 2020. In occasione dell’uscita del libro, lo stesso Fede dichiarò:

È una frase che secondo me riassume tutto quello che sta avvenendo in questo momento in Italia; la cosa più grave è che ci troviamo nel mezzo di una crisi economica che non ha precedenti. L’Italia sembra indietro, siamo in una situazione rispetto alla quale non riusciamo a trovare una risposta.