Morto Ennio Vitanza storico telecronista Rai e voce di Domenica Sprint diventato giornalista dopo l'infortunio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Ennio Vitanza, storico telecronista Rai, è morto all’età di 92 anni. È stato volto e voce dei più noti programmi di calcio dell’emittente pubblica nazionale, a partire da Domenica Sprint, 90° Minuto e La domenica sportiva. Nella sua lunga carriera ha seguito tutti i Mondiali di calcio dal 1974 al 1990 e gli Europei dal 1980 al 1988.

Morto Ennio Vitanza

A dare la notizia della morte di Ennio Vitanza è stato il giornalista Francesco Ordine su X.

“Una triste notizia mi è appena arrivata: si è spento oggi a Milano all’età di 92 anni Ennio Vitanza, classe 1934, colonna della Rai, volto storico della trasmissione Domenica Sprint, giornalista di grande rigore e competenza. Ricordarlo è un dovere. Che la terra gli sia lieve”, ha scritto sul social network.

ANSA

Per decenni il telecronista ha raccontato partite e grandi eventi, diventando un volto familiare per milioni di telespettatori.

Chi era Ennio Vitanza

Nato il 27 luglio 1934 a Postumia, in Slovenia, ha avuto una breve esperienza come calciatore nelle giovanili del Torino, interrotta a causa di un infortunio.

Successivamente si è dedicato al pianoforte jazz, ma la svolta è arrivata nel 1969 quando ha superato un concorso per radio-telecronisti ed è stato assunto dalla Rai come inviato di calcio.

Vitanza ha successivamente raccontato: “Da ragazzi giocavamo per strada e già allora mi divertivo a fare le telecronache delle nostre partite. L’ingresso nella squadra giovanile del Torino è stato poi determinante per l’avvio della mia carriera”.

La carriera da radiocronista di Ennio Vitanza

Dagli anni Settanta ha iniziato a lavorare in Rai come inviato per le partite di Milan, Inter e Atalanta.

Poco dopo è diventato volto e voce del calcio in tv in trasmissione storiche come Domenica Sprint, che ha condotto tra il 1982 e il 1987, La Domenica Sportiva e 90º Minuto.

Tra le sue interviste più iconiche si ricordano quelle a Gianni Rivera, Diego Armando Maradona e Pelé, ai quali dava sempre del “lei” come avveniva con qualsiasi calciatore con cui dialogava, perché così diceva di restare “allo stesso livello dello spettatore”.

Otre al calcio, Vitanza ha raccontato anche altri sport ed eventi sportivi come le Olimpiadi di Mosca del 1980 e l’oro di Pietro Mennea nei 200 metri piani.