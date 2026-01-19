Morto Enrico De Martino padre di Stefano, l'ex ballerino aveva solo 61 anni ma era malato da tempo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico. Malato da tempo, il papà del conduttore di Affari Tuoi aveva solo 61 anni. A unirli la passione per la danza, che Enrico De Martino, ex ballerino professionista del Teatro San Carlo di Napoli, aveva trasmesso al figlio.

Morto il padre di Stefano De Martino

È morto Enrico De Martino, padre di Stefano, il popolare conduttore di Affari Tuoi su Rai1.

L’uomo si è spento nella mattinata di oggi, 19 gennaio, all’età di 61 anni.

ANSA

Era malato da tempo e le sue condizioni di salute erano peggiorate nelle ultime settimane.

Chi era Enrico De Martino

Enrico De Martino aveva un passato da ballerino professionista in diverse compagnie della Campania e al Teatro San Carlo di Napoli.

Aveva lasciato le scene a 25 anni per dedicarsi alla famiglia, quando la moglie aspettava Stefano.

Si era poi dedicato alla ristorazione, mentre la danza era rimasta una passione coltivata come hobby, che aveva poi trasmesso al figlio.

Nel 2025, nell’ambito del Premio Salerno Danza, gli era stato conferito il premio alla carriera.

La passione per la danza condivisa da padre e figlio

In varie interviste Stefano De Martino ha raccontato più volte il legame profondo e complesso che aveva con il padre, segnato anche da una certa rigidità.

Inizialmente Enrico De Martino si era mostrato contrario alla scelta del figlio di dedicarsi alla danza.

Aveva provato a farlo desistere, temendo le difficoltà e i sacrifici di un percorso artistico incerto e complesso, che conosceva bene.

“Non voleva farmi ballare“, aveva rivelato De Martino a Bruno Vespa in una puntata di Cinque Minuti.

“Gli dissi subito che non sono tutte rose e fiori, ci sono sacrifici enormi da affrontare,” aveva raccontato alcuni mesi fa il padre al Corriere in Sera.

Nella stessa intervista De Martino aveva espresso tutta la sua soddisfazione per la carriera del figlio: “Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo. Vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme. Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa”.