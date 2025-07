Morto Enrico Valenti papà di Bim Bum Bam e del pupazzo Uan, si chiude una pagina di tv mitica e unica

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si è spento Enrico Valenti. Il co-fondatore del celebre Gruppo 80 insieme a Kitty Perria è morto a 71 anni. Valenti è stato uno dei papà del mitico programma Mediaset Bim Bum Bam, contenitore pomeridiano dedicato ai bambini trasmesso tra gli anni ’80 e ’90. Il Gruppo 80 partorì figure indimenticabili e rimaste impresse nell’immaginario collettivo come Five, Four e, soprattutto, Uan, il pupazzo rosa con il ciuffo fucsia, metà cane e metà folletto.

Morto Enrico Valenti a 71 anni, addio al papà di Bim Bum Bam e di Uan

Valenti fu una delle figure chiave del Gruppo 80 che nacque nel 1980 e fu un qualcosa di unico nel suo genere a livello artistico. Lavorò con i pupazzi sull’animazione e la fantasia.

Uan fece il suo esordio sul piccolo schermo nel 1983 a Bim Bum Bam e rimase nel programma fino alla chiusura dello show.

Bim Bum Bam fu trasmesso per quasi un ventennio, dal 1982 al 2000. Divenne uno dei programmi distintivi e cult di Mediaset.

L’epoca di Paolo Bonolis e Uan

L’intesa tra il pupazzo Uan e un giovane Paolo Bonolis fu uno degli elementi chiave del successo della trasmissione, intrisa di sketch comici, letture di letterine dei fan e molta interazione con i piccoli.

Paolo Bonolis a un certo punto si dedicò ad altri progetti televisivi. Uan invece restò e accompagnò i successori del conduttore romano, tra cui Manuela Blanchard, Carlo Sacchetti, Debora Magnaghi, Carlotta Pisoni Brambilla, Roberto Ceriotti, Marco Bellavia, Alessandro Gobbi e Licia Colò.

Getty Images Paolo Bonolis e il pupazzo Uan

Con la morte di Valenti tramonta una pagina unica di televisione costruita a misura di bimbo e sulla fantasia.

Il ricordo di Luca Iavarone dei Metamostri

Tanti stanno ricordando in queste ore l’autore scomparso. Tra questi Luca Iavarone, direttore e creatore dei Metamostri.

“Oggi è andato via Enrico Valenti del Gruppo80, lui era il papà di Bim Bum Bam e perciò anche noi Metamostri quand’eravamo in cerca di una guida ci siamo rivolti a lui”, scrive sui social Iavarone.

“Ma in Enrico – aggiunge l’autore – abbiamo trovato di più, perché è stato anche per noi un papà che ci ha accolto e ci ha donato tanto e incondizionatamente, nei gesti, nelle parole, nell’esempio”.

E ancora: “Ciao Enrico, ciò che sei rimane vivo in ciò che abbiamo imparato da te, e in ciò che porteremo avanti. Anche se il mondo di oggi non ti entusiasmava più, noi continueremo a cambiarlo, un passo alla volta, nel segno di ciò che ci hai trasmesso”.

“C’è chi continua il tuo lavoro con amore (e il tuo amore con il lavoro). E quell’amore che resterà dopo di noi e si propagherà è ciò di cui puoi andare fiero. È la tua firma. Non smetteremo di dedicarti storie, gag, personaggi e traguardi”, ha concluso Iavarone.