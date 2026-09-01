Morto Enzo Bianchi fondatore della Comunità di Bose, addio al monaco esiliato e "tradito"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morto l’1 settembre all’età di 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, saggista, studioso della Bibbia e fondatore delle Edizioni Qiqajon, è stato per decenni una figura di riferimento del cattolicesimo italiano e del dialogo spirituale nato nel clima del post Concilio Vaticano II. Nel 2017 aveva lasciato la guida della Comunità di Bose dopo un presunto contrasto con Papa Francesco, che riteneva necessario un cambio alla guida della comunità per evitare eccessive concentrazioni di potere. I funerali di Enzo Bianchi saranno celebrati giovedì 3 settembre alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Castel Boglione (Asti).

Morto Enzo Bianchi, chi era il monaco

Enzo Bianchi è stato uno dei nomi più noti della spiritualità italiana contemporanea.

La Comunità di Bose, da lui fondata nel 1965, è nata come esperienza monastica aperta al dialogo ecumenico, alla lettura della Bibbia e al confronto con il mondo contemporaneo.

Nel corso degli anni ha scritto numerosi libri dedicati alla spiritualità, alla liturgia, alla preghiera e al rapporto tra Chiesa e società.

Ha fondato anche le Edizioni Qiqajon, casa editrice legata alla comunità monastica.

La sua figura è stata spesso associata alla stagione del Concilio Vaticano II, di cui ha difeso il significato e le riforme.

Nei suoi interventi pubblici ha mantenuto posizioni attente al dialogo, alla pace e a una lettura della fede inserita nel tempo presente.

Perché è stato allontanato dalla Comunità di Bose

Come riporta SkyTg24, nel 2017 Enzo Bianchi aveva lasciato la guida della Comunità di Bose.

Il passaggio sarebbe arrivato dopo un contrasto con Papa Francesco, che riteneva necessario un cambio alla guida della comunità per evitare eccessive concentrazioni di potere.

Dopo un lungo confronto, aveva accettato di obbedire al Pontefice.

La vicenda, però, aveva segnato profondamente gli ultimi anni della sua vita pubblica e spirituale.

In seguito, il monaco aveva fondato una nuova comunità, la Casa della Madia, ad Albiano.

Anche dopo l’uscita da Bose, aveva continuato a intervenire nel dibattito ecclesiale, soprattutto attraverso libri, interviste e articoli, in particolare sul quotidiano La Stampa.

L’ultima intervista di Enzo Bianchi

In un’intervista a maggio 2026 al Corriere della Sera, Enzo Bianchi, morto l’1 settembre a 83 anni, aveva affrontato anche il tema della preghiera e del cambiamento del linguaggio religioso.

Secondo il monaco, il senso del pregare era cambiato perché l’uomo contemporaneo non vuole più rivolgersi a Dio come a una maestà distante, ma “al pari di un amico”, dandogli del tu.

Per il monaco, le preghiere di oggi sono rivolte a “un Dio fratello”.

Allo stesso tempo, aveva segnalato la perdita di ritualità nella vita religiosa.

“È necessario partecipare anche col proprio corpo alla preghiera, non solo coi pensieri”, aveva detto, sottolineando l’importanza di gesti come l’inginocchiarsi e l’adorazione.

Sul rapporto tra fede e tecnologia, si era mostrato prudente.

Aveva spiegato di restare perplesso davanti all’uso del tablet al posto del messale o dell’iPhone per pregare, perché per un credente il primato dovrebbe restare alla mente e alla voce.

Nella stessa intervista, Enzo Bianchi aveva parlato anche del tema dell’inclusività nella Chiesa, in particolare rispetto alle persone Lgbtqia+.

Secondo il monaco, la Chiesa tedesca aveva ragione nel chiedere maggiore inclusività.

Aveva però criticato l’idea di iniziative separate per le persone omosessuali e transessuali, sostenendo che rischiano di ghettizzarle. “Parliamo di fratelli e sorelle come gli altri”, aveva affermato.

Funerali Enzo Bianchi, la data e dove si celebreranno

Come riporta ANSA, i funerali saranno celebrati giovedì 3 settembre alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Castel Boglione, in provincia di Asti.

La funzione sarà concelebrata dal parroco, don Joseph Vallanat, che spiega: “Arriverà molta gente per salutare Enzo, ma la nostra chiesa è un piccolo duomo che può contenere centinaia di persone”.

Il parroco ha poi spiegato che per espressa volontà di Enzo Bianchi il corteo procederà a piedi verso il cimitero: Poi, finalmente, Enzo riposerà tra le sue colline e le sue vigne, protetto dall’affetto di chi lo ha visto crescere e non lo ha mai dimenticato. Aveva acquistato un pezzo di terra nel camposanto e ha chiesto di essere sepolto lì, non in un loculo”, le sue parole