Morto Ermanno Corsi storico presidente dell'Odg Campania e volto dei Tgr Rai, il ricordo di Manfredi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Ermanno Corsi, storico presidente dell’Odg Campania per 18 anni nonché capo redattore di Tgr Rai Campania. Aveva 85 anni. Era nato a Carrara, in Toscana, ma fin dalla giovinezza si era trasferito a Torre del Greco dove aveva iniziato la sua lunga carriera. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ha ricordato come uno dei volti storici del giornalismo italiano.

Addio a Ermanno Corsi

Lutto nel mondo del giornalismo. È scomparso Ermanno Corsi, storico cronista napoletano di adozione. A comunicare la triste notizia è stato il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Corsi è stato infatti presidente dell’Odg della Campania per 18 anni, dal 1989 al 2007.

Nella sua lunga carriera ha lavorato per alcuni dei maggiori quotidiani nazionali fino ad arrivare anche alla Rai dove è diventato capo redattore di Tgr Rai Campania.

Fonte foto: Ansa

Ermanno Corsi con Carlo Azeglio Ciampi

Il ricordo del sindaco Gaetano Manfredi

Ermanno Corsi è morto nel cuore della notte al Policlinico di Napoli dove era ricoverato da una settimana. Avrebbe compiuto 86 anni l’8 agosto prossimo. Per sua volontà non vi saranno onoranze funebri e, dopo la cremazione, le sue ceneri saranno sparse nel Golfo di Napoli.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto ricordarlo con un messaggio di commiato. “Con Ermanno Corsi scompare uno dei volti storici del giornalismo italiano. Decano e presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, fu l’anima del telegiornale regionale. Ha contribuito con passione e competenza a raccontare il volto autentico della nostra terra”.

Cordoglio anche dai consiglieri nazionali dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Antonio Sasso, Titti Improta e Alessandro Sansoni.

La carriera dello storico giornalista

Toscano d’origine e nato a Carrara nel 1939, Corsi si era trasferito a Torre del Greco dove aveva iniziato a lavorare come giornalista a “Il Tempo” e dopo essersi laureato a Napoli in lettere moderne. Giornalista professionista dal 1960, era passato a Napoli a “Il Mattino” come inviato speciale e vice-capocronista, quindi il lavoro da corrispondente dalla Campania per ‘la Repubblica‘ dal 1976 al 1990 e infine l’approdo alla Rai dove ha lavorato dal 1978 al 2004. Ha collaborato anche con “Il Giorno” e “Roma” e diretto la rivista “Civiltà del Mediterraneo“.

Ha avuto ruoli dirigenziali nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana e nell’Associazione napoletana della stampa. Era cittadino onorario di sei comuni campani ed è stato insignito dal presidente Carlo Azeglio Ciampi del titolo di commendatore al merito della Repubblica italiana.

Ha scritto, infine, numerosi libri su politica e meridionalismo, tra cui “La città ogni giorno. Viaggio non immaginario nel malessere metropolitano” e “Mezzogiorno dimezzato“.