Morto Evaristo Beccalossi ex bandiera dell'Inter e opinionista tv, nel 2025 era stato 47 giorni in coma

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Evaristo Beccalossi è morto all’età di 69 anni dopo una lunga malattia. L’ex calciatore e dirigente sportivo è stato una delle bandiere dell’Inter e storico centrocampista della squadra milanese. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma.

Morto Evaristo Beccalossi

Evaristo Beccalossi è morto nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2026 in clinica Poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato.

L’ex calciatore avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. A gennaio 2025 aveva avuto un’emorragia cerebrale a cui erano seguiti 47 giorni di coma.

Dopo il risveglio, aveva iniziato una lunga riabilitazione sempre a Brescia, nella sua città natale.

ANSA

La carriera nel calcio

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Evaristo è stato un calciatore “amato come pochi altri”. Campione dell’Inter dell’era Bersellini, dal 1978 al 1984, ha collezionato 216 presenze tra campionato e coppe, realizzando 37 reti, tra cui una doppietta nel derby vinto per 2-0 il 28 ottobre 1979.

È stato campione d’Italia ’79-80 e coi nerazzurri ha raggiunto le semifinali di Coppa dei Campioni ’80-81 e ha vinto anche la Coppa Italia ’81-’82.

Icona del calcio, è diventato personaggio della cultura popolare italiana anche grazie al monologo di Paolo Rossi sui due rigori sbagliati in otto minuti durante Inter-Slovan Bratislava del 15 settembre 1982.

“Questo pezzo è dedicato a due grandi talenti della cultura mondiale, che han fatto sì che alcuni di noi, se pur perdenti, si ritenessero destinati a una vittoria futura e possibile. Questi due talenti nel campo della cultura, della musica, dell’arte, dell’evoluzione in genere, sono per me Charlie Parker ed Evaristo Beccalossi”, le parole di Rossi.

Il soprannome “Dribblossi” si deve a Gianni Brera che lo coniò, sottolineando la predisposizione di Beccalossi per la giocata elegante e imprevedibile.