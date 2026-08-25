Morto Fabio Grossi marito di Leo Gullotta, addio all'attore e regista di tv, cinema e teatro
Morto a 68 anni Fabio Grossi, marito di Leo Gullotta. La carriera tra cinema, tv e soprattutto spettacoli teatrali
L’attore e regista Fabio Grossi, marito di Leo Gullotta, è morto all’età di 68 anni. Il decesso è avvenuto a Roma, città in cui Grossi era nato e aveva speso la maggior parte della sua carriera professionale tra teatro e cinema. La notizia, circolata sui social, è stata confermata alle agenzie di stampa dallo stesso Leo Gullotta. Il sodalizio professionale e di vita durava da oltre 40 anni.
- Morto Fabio Grossi, marito di Leo Gullotta
- La carriera di Fabio Grossi tra cinema, tv e teatro
- Le parole di Leo Gullotta su Fabio Grossi
Morto Fabio Grossi, marito di Leo Gullotta
Leo Gullotta e Fabio Grossi si erano uniti con rito civile nel 2019 dopo decenni di convivenza lontano dai riflettori. La carriera di Fabio Grossi era iniziata nel 1977 a Roma con il debutto teatrale in “L’uomo, la bestia e la virtù”.
Negli anni Ottanta aveva partecipato anche a diversi film, aprendo quindi la sua carriera cinematografica. Fabio Grossi è morto ieri, lunedì il 24 agosto.
La carriera di Fabio Grossi tra cinema, tv e teatro
Tra i film in cui aveva recitato si ricordano “Mia moglie torna a scuola”, “I fichissimi” di Carlo Vanzina, “Pierino contro tutti” e “W la foca”. Grossi era noto al pubblico anche per la sua attività di doppiatore: aveva prestato la voce a Carluccio, il genero interpretato da Lino Banfi in “Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio”.
Ma oltre alle commedie leggere, Grossi ha recitato anche in pellicole più impegnate come “Vajont”, “Fatti della banda della Magliana” e “L’amico di famiglia” del regista Paolo Sorrentino.
Numerosi anche i lavori in televisione con le collaborazioni con Nanni Loy e Renzo Arbore, oltre alla partecipazione a “Le ragazze di Piazza di Spagna”, “Commesse 2” e “Un ciclone in famiglia”.
Le parole di Leo Gullotta su Fabio Grossi
Dall’inizio degli anni Duemila, Fabio Grossi ha lavorato principalmente a teatro con numerose collaborazioni con il compagno Leo Gullotta.
Insieme all’attore ha partecipato a spettacoli teatrali come “Il piacere dell’onestà”, “Minnazza”, “Le allegre comari di Windsor” e “Sogno di una notte di mezza estate”.
Ospite a Domenica In, Leo Gullotta aveva descritto i suoi anni insieme a Fabio Grossi come “rispettosi, affettuosi e amorosi”, spiegando che “l’amore è avere al fianco una persona che ti stima, ti rispetta e per questo ti pungola”. L’attore, originario della Sicilia, ha compiuto 80 anni pochi mesi fa.