Morto Fabio Mussi ex ministro dell'Università del governo Prodi, membro di AVS aveva 78 anni
Fabio Mussi di AVS, ex ministro dell'Università del governo Prodi, è morto all'età di 78 anni nella notte tra il 2 e il 3 settembre 2026
Fabio Mussi, ex ministro dell’Università del governo Prodi, attuale dirigente di Sinistra Italiana AVS, è morto all’età di 78 anni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Nel 2001 è stato vicepresidente della Camera dei Deputati. Tra i vari incarichi ricoperti, Mussi è stato anche condirettore de “L’Unità”.
- L'annuncio della morte di Fabio Mussi
- Chi era Fabio Mussi
- Il messaggio di Nicola Fratoianni per Fabio Mussi
L’annuncio della morte di Fabio Mussi
A rendere noto il decesso di Fabio Mussi è stata una nota di Avs.
Fabio Mussi è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto“, si legge nella nota.
Chi era Fabio Mussi
Nato a Piombino il 22 gennaio 1948, Fabio Mussi, esponente storico della sinistra, era attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs.
Da giovanissimo, era entrato a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi è stato parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds). Mussi è stato capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi, nel 2001, vicepresidente della Camera dei Deputati.
Nel governo Prodi II, in carica dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008, Mussi ha ricoperto l’incarico di ministro dell’Università e della Ricerca.
Mussi non ha aderito al Pd e ha contribuito alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana.
Fabio Mussi è stato anche vice direttore di “Rinascita” e condirettore de “L’Unità”.
Il messaggio di Nicola Fratoianni per Fabio Mussi
Nicola Fratoianni è stato tra i primi a rendere omaggio alla memoria di Fabio Mussi.
Sui social ha scritto: “Quando questa mattina ho aperto gli occhi e ho visto il messaggio di Valentina, sua figlia, non volevo crederci. Ho ancora nelle orecchie la sua voce squillante, la sua ironia tagliente e la passione travolgente con cui mi investiva ogni volta che mi telefonava”.
Fratoianni ha definito Mussi “non solo uno straordinario dirigente politico“, ma anche “un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curioso e inquieto di quella inquietudine di cui abbiamo un disperato bisogno”.
Nel suo lungo messaggio, Nicola Fratoianni ha scritto ancora: “Mi mancherai. Mi mancheranno le tue telefonate, mi mancherà la tua voce e la tranquillità che mi dava parlare con te per chiederti un consiglio o una opinione nei momenti complicati”.
Anche Angelo Bonelli ha dedicato un pensiero a Fabio Mussi: “Ci ha lasciati Fabio Mussi, intellettuale e storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro, per lui la questione ambientale era il perno centrale e l’evoluzione irrinunciabile della politica moderna, come lo erano i diritti dei lavoratori. Caro Fabio un abbraccio“.