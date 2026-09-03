Morto Fabio Mussi ex ministro dell'Università del governo Prodi, membro di AVS aveva 78 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabio Mussi, ex ministro dell’Università del governo Prodi, attuale dirigente di Sinistra Italiana AVS, è morto all’età di 78 anni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Nel 2001 è stato vicepresidente della Camera dei Deputati. Tra i vari incarichi ricoperti, Mussi è stato anche condirettore de “L’Unità”.

L’annuncio della morte di Fabio Mussi

A rendere noto il decesso di Fabio Mussi è stata una nota di Avs.

Fabio Mussi è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto“, si legge nella nota.

Chi era Fabio Mussi

Nato a Piombino il 22 gennaio 1948, Fabio Mussi, esponente storico della sinistra, era attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs.

Da giovanissimo, era entrato a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi è stato parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds). Mussi è stato capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi, nel 2001, vicepresidente della Camera dei Deputati.

Nel governo Prodi II, in carica dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008, Mussi ha ricoperto l’incarico di ministro dell’Università e della Ricerca.

Mussi non ha aderito al Pd e ha contribuito alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana.

Fabio Mussi è stato anche vice direttore di “Rinascita” e condirettore de “L’Unità”.

Il messaggio di Nicola Fratoianni per Fabio Mussi

Nicola Fratoianni è stato tra i primi a rendere omaggio alla memoria di Fabio Mussi.

Sui social ha scritto: “Quando questa mattina ho aperto gli occhi e ho visto il messaggio di Valentina, sua figlia, non volevo crederci. Ho ancora nelle orecchie la sua voce squillante, la sua ironia tagliente e la passione travolgente con cui mi investiva ogni volta che mi telefonava”.

Fratoianni ha definito Mussi “non solo uno straordinario dirigente politico“, ma anche “un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curioso e inquieto di quella inquietudine di cui abbiamo un disperato bisogno”.

Nel suo lungo messaggio, Nicola Fratoianni ha scritto ancora: “Mi mancherai. Mi mancheranno le tue telefonate, mi mancherà la tua voce e la tranquillità che mi dava parlare con te per chiederti un consiglio o una opinione nei momenti complicati”.

Anche Angelo Bonelli ha dedicato un pensiero a Fabio Mussi: “Ci ha lasciati Fabio Mussi, intellettuale e storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro, per lui la questione ambientale era il perno centrale e l’evoluzione irrinunciabile della politica moderna, come lo erano i diritti dei lavoratori. Caro Fabio un abbraccio“.