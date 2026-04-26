Morto Fabio Visconti dopo 4 anni dal pestaggio di Orta Nova, il 36enne era stato aggredito per futili motivi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto dopo quattro anni di agonia Fabio Visconti, il 36enne di Orta Nova (Foggia) rimasto vittima di un violento pestaggio il 2 ottobre 2021. Il decesso è avvenuto il 25 aprile a seguito delle gravissime lesioni riportate durante un’aggressione davanti a un bar, per la quale sono già stati condannati due giovani di Stornara. La tragedia si conclude con i funerali, svolti nella nella chiesa del SS. Crocifisso a Orta Nova.

L’aggressione a Orta Nova

I fatti risalgono alla sera del 2 ottobre 2021, quando Visconti, allora 32enne, fu coinvolto in un diverbio davanti a un bar di Orta Nova.

L’uomo venne colpito ripetutamente con calci e pugni da un gruppo di giovani di età compresa tra i 21 e i 25 anni. Insieme a lui fu aggredito anche il fratello gemello, che riportò ferite lievi.

Fabio Visconti subì invece lesioni gravi al volto e al setto nasale, che ne richiesero il ricovero e l’inizio di un iter chirurgico durato quattro anni senza mai portare a una completa ripresa clinica.

Le condanne per le lesioni

Le indagini condotte dai Carabinieri di Cerignola e Stornara, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno portato all’individuazione e al processo di due residenti di Stornara.

Il tribunale ha condannato il primo imputato, ritenuto l’autore materiale del colpo più violento, a 6 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di “lesioni gravissime”.

Il secondo imputato è stato condannato a 2 anni di reclusione, beneficiando delle attenuanti generiche.

Il caso di Giacomo Bongiorni

La dinamica dell’aggressione di Orta Nova presenta analogie con l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto a Massa tra l’11 e il 12 aprile scorso.

Bongiorni è morto in piazza Felice Palma a seguito di un violento pestaggio avvenuto sotto gli occhi del figlio. Anche in quel caso, secondo le indagini ancora in corso, la violenza sarebbe scaturita da un futile motivo: un rimprovero rivolto dall’uomo a un gruppo di giovani.