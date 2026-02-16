Morto Federico Frusciante, il critico e youtuber se ne va a 52 anni: dal noleggio film alle recensioni virali

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto a 52 anni Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber tra i più conosciuti. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari tramite i social. Frusciante se n’è andato in seguito a un malore improvviso nella sua abitazione a Livorno. Negli anni era diventato un punto di riferimento per una vasta community di appassionati di cinema. Il suo era uno stile diretto e a tratti provocatorio.

La morte di Federico Frusciante

Frusciante è morto domenica 15 febbraio 2026. Così recita un messaggio fissato sui profili social di Federico Frusciante: “È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna”.

E ancora: “Per chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15:00 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12:00″.

Chi era Federico Frusciante

Federico Frusciante era nato il 28 agosto 1973 a Pontedera, in provincia di Pisa. A 25 anni aveva aperto a Livorno una videoteca, diventata poi la storica Videodrome, che per oltre vent’anni è stata un presidio culturale per la città.

Il negozio di noleggio film, resistito fino al 2022 in piena epoca streaming, è stato per lungo tempo un luogo di incontro per cinefili, studenti e appassionati, e ha rappresentato uno spazio di diffusione di un’idea di cinema lontana da logiche puramente commerciali.

Proprio da lì, circa vent’anni fa, Frusciante aveva iniziato a pubblicare i primi video di critica cinematografica, trovando rapidamente un pubblico numeroso grazie a recensioni, analisi e monografie dedicate soprattutto a generi horror, cinema indipendente e opere di nicchia.

Il suo stile particolare gli aveva permesso di distinguersi nell’enorme panorama delle recensioni online, permettendogli di costruirsi una voce riconoscibile e in controtendenza rispetto a gusti più mainstream.

I Criticoni

Negli ultimi anni insieme ad altri esperti e appassionati aveva dato vita a un progetto collettivo molto seguito sui social, i Criticoni. Il gruppo aveva portato discussioni e commenti sulle uscite cinematografiche anche nei teatri e nei cinema italiani.

Frusciante in particolare amava permettere ai suoi follower di scoprire e valorizzare film considerati minori, opere di serie B e produzioni indipendenti.

Oltre all’attività sul web, aveva collaborato con riviste cinematografiche, partecipato a festival come ospite o giurato e tenuto incontri e lezioni in ambito universitario.

Frusciante era anche un musicista post-punk, un compositore e un attore. Dopo la diffusione della notizia della sua morte, i social sono stati inondati da messaggi di cordoglio da parte di follower e appassionati.