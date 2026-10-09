Morto Federico L'Olandese Volante di RTL 102.5, lo speaker era ricoverato in terapia intensiva a Monopoli

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

All’età di 76 anni è morto Federico L’Olandese Volante, storico speaker radiofonico tra i più conosciuti in Italia. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato da Rtl 102.5, la radio in cui lavorava. “Le radio italiane piangono la scomparsa di una delle voci più riconoscibili dell’etere: Federico l’Olandese Volante è morto all’età di 76 anni”. Lo speaker era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Monopoli.

Morto Federico L’Olandese Volante, la carriera

Il vero nome di Federico L’Olandese Volante è Frederik Matthijs Van Stegeren.

Di origini olandesi, si era trasferito da bambino in Italia prima di iniziare la carriera radiofonica nel 1969.

Come ricorda il Corriere della Sera, la sua prima collaborazione come speaker arriva con Radio Veronica, emittente che trasmetteva da una nave fuori dalle acque territoriali

Negli anni 70, passa a Radio Monte Carlo e si fa riconoscere per il suo stile anglosassone con poca parlata.

Federico l’Olandese Volante, il ricordo di RTL 102,5

Con un lungo messaggio sui social, RTL 102,5 ha voluto ricordare Federico L’Olandese Volante.

“Federico era imponente per voce e corporatura. Un timbro inconfondibile e una presenza fisica molto significativa. Faceva radio da sempre e raccontava di aver iniziato su una nave nelle acque al largo dell’Olanda, da dove proveniva, per trasmettere quando ancora non c’erano le radio libere”, inizia così la dedica dell’emittente allo speaker radiofonico.

“Un personaggio quasi leggendario, che ha lasciato la sua impronta profonda nell’etere. Sicuramente qui su RTL 102.5 aveva trovato una famiglia. Era la voce del suo programma, The Flight, che si chiama ancora così, perché lui era Federico l’Olandese volante”.

Il ricovero a Monopoli

Il ricovero di Federico L’Olandese Volante era stato comunicato da un collega dello speaker radiofonico.

Fernando Proce, voce e volto di RTL 102.5, aveva pubblicato sui suoi social la notizia del ricovero in terapia intensiva presso l’ospedale di Monopoli.

Una scelta voluta dalla famiglia di Federico L’Olandese Volante.

L’ultima collaborazione

Negli ultimi tempi, lo speaker radiofonico, morto il 9 ottobre all’età di 76 anni, collaborava con Radiofreccia.

A gennaio 2025, come ricordato da RTL 102.5, era tornato nella radio dove aveva lavorato per tanti anni per una puntata speciale della sua trasmissione più famosa, The Flight.

“Tutti noi, oggi pensiamo all’uomo, alla voce e all’impronta profonda che ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto. Da tutta RTL 102.5 un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi cari”, con queste parole si conclude il messaggio dell’emittente radiofonica.