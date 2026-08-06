Morto Francesco Guccini, il dolore di Romano Prodi: "Perdo un amico, mi mancherà chiacchierare con lui"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tra i diversi messaggi di cordoglio spicca quello di Romano Prodi, amico di Francesco Guccini. L’ex premier racconta di averlo visto non più di un mese prima della morte, salendo a Pavana per una passeggiata nei boschi e una chiacchierata. Guccini aveva confessato a Prodi di essere stanco di vivere, ma di essere anche in attesa dell’uscita del suo nuovo libro a settembre e di averne in mente un altro. Dichiara: “Perdo un amico”.

Cosa ha detto Prodi sulla morte di Guccini

L’ex premier Romano Prodi è stato raggiunto telefonicamente dal quotidiano La Repubblica, che gli ha chiesto un commento sulla morte di Francesco Guccini. Il professore ha ribadito al telefono, come riporta la fonte, che si tratta per lui di un dispiacere enorme.

Il ricordo di Romano Prodi è quello di un grande poeta, un grande musicista e un uomo generoso che anche lui, come molti altri, chiamava “il Maestrone”.

Ma soprattutto l’ex presidente del Consiglio ricorda il suo legame con Guccini: “Con la sua scomparsa perdo un amico che solo poche settimane fa sono andato a trovare. Mi piaceva chiacchierare con lui e mi mancherà poterlo fare ancora”.

L’incontro un mese prima della morte

Nell’intervista telefonica Romano Prodi racconta di essere andato a trovare Francesco Guccini giusto un mese prima della sua morte. Tutti gli anni infatti saliva a Pavana “per chiacchierare tra i boschi del destino del mondo”.

Racconta di come si siano sempre visti, e sempre più spesso negli ultimi tempi. Parlavano di politica, ma anche dei luoghi, dell’Appennino e del suo declino, una cosa che lo affliggeva molto.

“Io reggiano, lui modenese, ci sentiamo vicini anche nel ricordare le nostre infanzie, così simili per tanti aspetti”, ricorda. Dice inoltre di averlo sempre sentito molto vicino e che per lui è una grande tristezza sapere di non poterlo rivedere più.

“Era stanco di vivere”

Prodi racconta come l’ultima volta che ha incontrato Guccini lo abbia trovato avvolto in una “nuvola di tristezza e allo stesso tempo di serenità”.

Secondo l’ex premier, Francesco Guccini era stanco di vivere e glielo aveva ripetuto più volte, ma allo stesso tempo era anche in attesa dell’uscita del nuovo libro a settembre: “Aveva già in mente di scriverne un altro”.

Il maestrone viene ricordato oggi da artisti e dalla politica.