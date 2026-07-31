Morto Franco Baresi, l'annuncio del Milan e il dolore della famiglia: il gesto della nipote Regina

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tifosi di tutte le età a lutto: è morto Franco Baresi. La leggenda del calcio e storica bandiera del Milan e della Nazionale si è spenta all’età di 66 anni. Ad annunciare la scomparsa è stato il Milan attraverso i canali social, con un commosso messaggio di cordoglio: "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi". Baresi ha lottato per più di un anno contro una nodulazione polmonare.

L’annuncio del Milan

"La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi". Così si legge sui canali ufficiali del club rossonero.

Il messaggio di cordoglio in memoria del vice presidente onorario Franco Baresi prosegue: "Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club.

La conclusione: "Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura".

Il gesto della nipote Regina Baresi

Poco dopo la diffusione della notizia della morte di Franco Baresi, la nipote Regina Baresi, ex capitana dell’Inter, ha reagito pubblicando una storia su Instagram completamente nera. Un chiaro segno di lutto.

Cos’è la nodulazione polmonare

Nell’agosto del 2025, il Milan annunciò tramite i suoi canali ufficiali che a Franco Baresi era stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare.

I medici decisero di procedere con l’asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. Baresi venne successivamente valutato da un oncologo "con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico".

Il precedente messaggio del Milan

Meno di 48 ore prima, su alcune testate online, si era diffusa la notizia della morte di Franco Baresi, subito smentita dall’AC Milan, insieme all’invito a rispettare la privacy del campione e della sua famiglia in un momento tanto delicato.

Il messaggio di Matteo Salvini

Nella notte di mercoledì 29 luglio (quando si diffuse la notizia poi smentita della morte di Franco Baresi) fra i primi a commentare per esprimere cordoglio ci fu Matteo Salvini, vicepremier leghista. Che dopo pochi minuti cancellò il post dai suoi canali social.

Nella mattina del 31 luglio, dopo la conferma della morte di Baresi, Salvini ha pubblicato un nuovo post su Baresi: "Purtroppo è stato ufficializzato ciò che tutti abbiamo sperato non fosse vero. Franco Baresi. Piscinin. Kaiser Franz. Un simbolo. Uno dei più grandi difensori di sempre. Eroe rossonero, per me eri e resterai il vero Milan, il vero calcio. 6 per sempre Capitano. Vola con la tua curva. Sei stato e resterai la nostra bandiera".

"Con la scomparsa di Franco Baresi, l’Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni".