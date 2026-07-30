"Morto Franco Baresi", la voce corre online e viene smentita dal Milan: "Sta affrontando un momento delicato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Addio a Franco Baresi”, ma è una fake news. Il Milan ha smentito la notizia della morte di Franco Baresi, che era stata diffusa da alcuni giornali e siti nella serata di mercoledì. La leggenda rossonera “sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia”, fa sapere la società. L’anno scorso l’ex capitano del Milan era stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo polmonare.

“Morto Franco Baresi”, la fake news online

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 luglio, diversi giornali e siti, tra cui il Corriere della Sera e Tuttosport, hanno diffuso la notizia della presunta morte di Franco Baresi.

E diversi suoi ex compagni e tifosi illustri, come Filippo Galli e il ministro Matteo Salvini, hanno subito espresso sui social il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex difensore del Milan e della Nazionale.

Nel giro di pochi minuti però la notizia della presunta morte della leggenda rossonera è stata smentita dal Milan con un messaggio diffuso sui propri canali social.

Articoli online e post sono poi stati rimossi dopo la smentita della società.

La smentita del Milan

Il Milan “smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi”, scrive la società rossonera.

Lo storico capitano e vicepresidente onorario rossonero “sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia”.

“Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento”.

Come sta Franco Baresi

Nell’agosto 2025 Baresi, 66 anni, era stato operato per la rimozione di un nodulo polmonare, ed era poi entrato in una fase di convalescenza e recupero.

La sua ultima uscita pubblica risale allo scorso febbraio, quando assieme a un altra bandiera del calcio milanese, Beppe Bergomi, aveva portato la torcia olimpica allo stadio di San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Baresi è attualmente ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano.