Morto Franco Ligas ex giornalista di Mediaset, il telecronista sportivo aveva 79 anni

Franco Ligas, storico giornalista di Mediaset, è morto a 79 anni. Era in pensione dal 2013, ma i colleghi della redazione sportiva non l’hanno mai dimenticato. Nelle sue telecronache ha raccontato soprattutto il calcio, Champions League in testa, ma anche la boxe.

Il ricordo di Mediaset

I primi a dare la notizia sono stati i colleghi di Sportmediaset, sul sito.

Questo il loro ricordo:

“Franco Ligas non era solo un telecronista: era un narratore per quella leggerezza ironica che rendeva ogni partita un piccolo spettacolo. Ciao Franco, sarai sempre nei nostri cuori”.

Chi era Franco Ligas

Franco Ligas era nato il 10 gennaio 1946 a Oristano, in Sardegna.

Dopo il diploma all’Istituto Magistrale Eleonora d’Arborea di Cagliari, aveva ottenuto l’abilitazione all’insegnamento.

Nel 1976, però, la svolta col debutto in tv su TeleLibera Firenze, intervistando Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli dopo la vittoria della Coppa Davis.

IPA Rino Tommasi (sinistra) e Franco Ligas (destra), in uno scatto dell’8 gennaio 2001

Nel 1979 era passato a un’altra emittente toscana, Canale dei Bambini, dove si era occupato di tennis e ippica.

Nel 1984 fa il suo esordio sulle reti Fininvest occupandosi di pugilato, tennis ed è conduttore di Italia 1 Sport, collaborando (a inizio anni Novanta) anche con Tele+.

Si occupa di boxe, ippica e soprattutto calcio, prima come inviato della Fiorentina nonostante l’amore viscerale per il Cagliari.

Oltre a Mediaset, nel 2011 aveva collaborato per un anno con Sportitalia, alternandosi con Fabio Panchetti nelle telecronache di pugilato.

Poi si era spostato a Elefante TV per condurre DDA – Dirittura d’Arrivo, contenitore quotidiano di 8 ore dedicato a discipline “minori” come ippica e basket.

Era andato in pensione nel 2013, ma aveva continuato a scrivere di sport nel suo blog, Francamente vostro.

Le parole di Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli

Toccanti le parole del sindaco Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli vicino Firenze:

“Caro Franco, per noi giovani tifosi viola eri un’icona, un simbolo, quasi quanto Rui Costa o Batistuta”.