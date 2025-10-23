Morto Franco Reviglio papà dello scontrino fiscale ed ex ministro delle Finanze del governo Cossiga

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È morto a 90 anni Franco Reviglio, ex ministro delle Finanze con Francesco Cossiga, ricordato per aver introdotto lo scontrino fiscale in Italia. Riconosciuto come uno dei maggiori interpreti del pensiero economico riformista nel nostro Paese, l’ex professore è stato maestro di generazioni di economisti. “Se tutti pagano le tasse, le tasse si riducono” era uno dei suoi precetti più noti.

La morte di Franco Reviglio

Reviglio è morto nella sua Torino, dove fu prima assistente volontario e poi docente ordinario di Scienze delle finanze, dal 1968 fino ai primi anni Duemila. Intellettuale socialista ed economista, è considerato tra i protagonisti della finanza pubblica italiana del secondo Novecento e fece parte di una classe di esponenti del Psi che mise al servizio del partito la propria competenza accademica. Negli anni fu anche editorialista per diverse testate, come il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Il Messaggero.

Resterà alla storia come il “padre dello scontrino“, ma oltre ai diversi incarichi di Governo fu anche presidente e ad di Eni, di cui guidò la riforma e i rilancio del gruppo a livello internazionale. Attorno a lui si sono formati alcuni economisti che si sarebbero distinti nel panorama politico italiano come Giulio Tremonti, Domenico Siniscalco, Franco Bernabè e Alberto Meomartini, ribattezzati dalla stampa i “Reviglio boys”.

Chi era Franco Reviglio

Nato nel capoluogo piemontese il 3 febbraio 1935, Franco Reviglio era discendente della famiglia dei conti di Lezzuolo e della Veneria. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Torino, intraprese una carriera accademica dedicata allo studio dell’economia pubblica, al quale contribuì con diverse pubblicazioni di grande importanza: da “La finanza della sicurezza sociale” (Utet, 1969) a “La spesa pubblica. Conoscerla e riformarla” (Marsilio 2007).

Per due anni a Washington, dal 1964 al 1966, con un incarico al Fondo Monetario Internazionale, cominciò il percorso politico negli anni ’70 come consulente dei ministeri del Bilancio e delle Finanze, prima di entrare nel Psi.

Franco Reviglio a fianco di Giuliano Amato

Lo scontrino fiscale e la carriera

Nel 1979 fu chiamato da Francesco Cossiga al ministero delle Finanze, dove rimase fino al 1981. In un Paese ancora segnata da inflazione e forti diseguaglianze sociali, Reviglio introdusse alcune misure epocali come l’obbligatorietà del registratore di cassa, la ricevuta fiscale, il “libro rosso” degli evasori, con la convinzione che il Fisco dovesse entrare nella vita quotidiana dei cittadini e portare una maggiore consapevolezza tra i commercianti. Una visione che gli valse la fama di “moralizzatore delle tasse”.

Dal 1983 al 1989 fu presidente e amministratore delegato di Eni, in anni in cui l’ente necessitava di cambiamenti profondi. Reviglio diede il via al passaggio da impresa statale a privata, rilanciò il gruppo e privatizzò le partecipate introduttive, oltre a fare nascere la Fondazione Mattei e l’Archivio Storico dell’Eni.

Tornò in politica come senatore del Psi tra il 1992 e il 1994, quando fu ministro del Bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Amato, per poi allontanarsi dopo Tangentopoli.