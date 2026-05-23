Morto Franco Tanevini ex assessore provinciale, caduto in un dirupo: è stato esponente del Partito socialista

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Franco Tanevini, l’ex assessore provinciale di Frosinone. L’uomo, 77 anni, si trovava in una zona periferica di Anagni per fare una passeggiata quando sarebbe caduto in un dirupo. La caduta è stata di circa 50 metri. A dare l’allarme due passanti, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, Tanevini sarebbe scivolato sporgendosi da un pendio per cercare di raggiungere una pianta di asparagi.

Morto Franco Tanevini

È morto all’età di 77 anni Franco Tanevini, l’ex assessore provinciale di Frosinone e comunale a Monte San Giovanni Campano. L’incidente, avvenuto durante una passeggiata nei pressi di una vecchia cava dismessa, è avvenuto venerdì 22 maggio in serata.

L’uomo, forse per distrazione o per un malore, sarebbe precipitato per circa 50 metri. A dare l’allarme due passanti, ma al momento dell’arrivo dei soccorsi per lui non c’era già più nulla da fare.

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L’incidente si sarebbe verificato in una località chiamata Monte Fucigno, nella periferia di Anagni. L’uomo non era del posto, viveva a Porrino, una frazione di Monte San Giovanni Campano. Aveva però raggiunto la cava nel pomeriggio per raccogliere degli asparagi selvatici.

Cosa è successo?

Secondo gli investigatori giunti sul posto sono diverse le ipotesi. Una di queste potrebbe essere un malore improvviso. L’altra, quella al momento più accreditata, potrebbe essere l’ipotesi di un incidente.

Franco Tanevini era andato a raccogliere gli asparagi selvatici in una zona periferica e potrebbe essersi allungato oltre il pendio per cercare di raggiungere una pianta. A questo punto sarebbe scivolato cadendo per circa 50 metri nel dirupo.

La famiglia, non vedendolo rientrare in casa, ha dato l’allarme, ma a trovare il corpo sono stati due residenti del posto che stavano facendo una passeggiata nella stessa zona periferica scelta da Tanevini per la raccolta degli asparagi.

I funerali

Il corpo è stato prontamente recuperato dai soccorsi giunti sul posto che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Anagni e i vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi.

I funerali si terranno domenica 24 maggio, alle 15:30 presso la chiesa dedicata a Maria Santissima del Buon Aiuto in località Porrino di Monte San Giovanni Campano.

Il segretario regionale del Partito Socialista del Lazio, Gian Franco Schietroma, e quello provinciale di Frosinone, Massimo Calicchia, hanno scritto: “La notizia dell’improvvisa morte avvenuta per un tragico incidente ha colpito profondamente la comunità socialista“. Ricordano Franco Tanevini come un importante esponente del partito, avendo ricoperto incarichi pubblici di rilievo, sia a livello comunale che provinciale.