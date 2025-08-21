Morto Frank Caprio giudice gentile della tv Usa e star dei social, i video dei suoi processi virali sul web

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto all’età di 88 anni Frank Caprio, giudice star della tv americana e dei social. A darne notizia la famiglia sui profili social dell’uomo. Aveva un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato lo scorso anno. Protagonista del programma tv Caught in Providence, i video dei suoi casi erano diventati virali sul web per la sua gentilezza e il grande senso dell’umorismo.

Morto Frank Caprio, giudice della tv Usa

Si è spento nella giornata di mercoledì 20 agosto Frank Caprio, giudice in pensione e star della tv negli Stati Uniti.

Caprio è morto all’età di 88 anni dopo “una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al pancreas”, si legge in un post pubblicato dai familiari sui canali social del giudice.

Instagram Frank Caprio Frank Caprio in ospedale, l’ultimo post su Instagram

Chi era Frank Caprio

Giudice in pensione del tribunale di Providence (Rhode Island), Frank Caprio era diventato famoso con il programma Caught in Providence, andato in onda per anni.

Caprio era poi diventato anche una star sui social, i video dei suoi casi hanno totalizzato miliardi di visualizzazioni.

Caprio era amato per la compassione, la gentilezza e il grande senso dell’umorismo che mostrava in aula. Era noto per adottare spesso provvedimenti clementi nelle cause che coinvolgevano persone in difficoltà.

“Sarà ricordato – scrive la famiglia – non solo come un giudice stimato, ma anche come un marito, padre, nonno, bisnonno e amico devoto. In suo onore, ognuno di noi si impegni a portare un po’ più di compassione nel mondo, proprio come faceva lui ogni giorno”.

L’ultimo video poche ore prima del decesso

Il giudice Frank Caprio aveva pubblicato un video su Instagram dal letto dell’ospedale poche ore prima della morte.

Nel video ringraziava tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto e chiedeva ai fan di pregare per lui.

Poche ore dopo il post dei familiari con l’annuncio del suo decesso.