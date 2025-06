Morto Frederick Forsyth autore di The day of the Jackal, dal romanzo è stata tratta la famosa serie tv

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Lutto nel mondo della letteratura: lo scrittore Frederick Forsyth è morto all’età di 86 anni. A dare il triste annuncio, il suo agente Jonathan Lloyd mediante un comunicato ufficiale. Forsyth era noto soprattutto per The day of the Jackal (Il giorno dello sciacallo), il romanzo dal quale è stata tratta la fortunata serie TV, oltre che due film.

Morto Frederick Forsyth, aveva 86 anni

Lo scrittore britannico Frederick Forsyth è morto all’età di 86 anni: lo ha annunciato il suo agente, Jonathan Lloyd, con un comunicato ufficiale.

“Siamo in lutto per la scomparsa di uno dei più grandi scrittori di thriller del mondo”, ha scritto Lloyd: lo ha riportato la stampa britannica.

Uno scatto di Frederick Forsyth alla premier della serie TV The day of the Jackal

Sembra che l’autore di The day of the Jackal si sia spento dopo una breve malattia.

Biografia e carriera dello scrittore e giornalista

Frederick Forsyth non fu solamente uno scrittore: è noto anche come giornalista ed ex aviatore. Nato a Ashford, nel Regno Unito, il 25 agosto 1938, è però diventato celebre soprattutto per le sue spy-story.

Iniziò la sua carriera nell’aviazione a soli 19 anni, ma lascio la Royal Air Force già nel 1958 per diventare giornalista.

Dopo un breve periodo di lavoro per un piccolo quotidiano, collaboro con Reuters a partire dal 1961, per poi passare alla BBC nel 1965.

All’attività come reporter affiancò fin da subito anche quella di scrittore: fu infatti mentre lavorava come giornalista che scrisse le bozze di The day of the Jackal e Dossier Odessa. L’autore traeva la sua ispirazione dall’attività di collaboratore dell’MI6, servizi segreti britannici.

The day of the Jackal: il romanzo, gli adattamenti cinematografici e la serie TV

Lo scrittore è famoso per romanzi quali I mastini della guerra, Il pugno di Dio e Il quarto protocollo. Tuttavia, il thriller più famoso di Frederick Forsyth è The day of the Jackal, noto anche con la traduzione italiana Il giorno dello sciacallo.

Da questo romanzo sono stati tratti due adattamenti cinematografici: i film Il giorno dello sciacallo (1973) e The Jackal (1997).

Nel 2024, The Day of the Jackal divenne anche una serie TV creata da Ronan Bennett.