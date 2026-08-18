Morto Fulvio Lucisano produttore cinematografico di Ricomincio da tre e Fantozzi, aveva 98 anni

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il mondo della settima arte è in lutto: è morto all’età di 98 anni Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di cinema italiano. Ad annunciare la scomparsa del produttore è stata la figlia Paola che, con la sorella Federica, ne ha raccolto l’eredità artistica. “Riposa in pace Papà”, ha scritto sui social Paola.

Morto Fulvio Lucisano: il produttore si è spento all’età di 98 anni, cinema in lutto

Lucisano era nato a Roma nel 1928 e aveva mosso i primi passi alla fine degli anni ’40 all’Istituto Luce, dove si impegnò nella produzione documentaristica.

Nel 1958, dopo aver conseguito quattro anni prima la laurea in giurisprudenza, diede vita alla Italian International Film (IIF), contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare e d’autore.

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Tra i tantissimi titoli prodotti figurano due film della saga di Fantozzi, Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea.

Nel 1955 produsse il primo lungometraggio, I quattro del getto tonante. Tre anni dopo fondò la Italian International Film (IIF), che divenne una delle società di produzione e distribuzione cinematografica più importanti d’Italia.

L’APA attribuisce alla IIF la produzione di oltre 150 opere cinematografiche di svariati generi. Lucisano diede spazio al cinema popolare, alle opere d’autore e ai film di genere.

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