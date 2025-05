Morto fumettista della Marvel Peter David, l'autore 68enne di Spiderman e Hulk aveva problemi di salute

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Peter David, storico sceneggiatore della Marvel e autore di serie culto come Incredible Hulk e Spider-Man 2099, è morto a 68 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio arriva dalla moglie e dallo scrittore Keith DeCandido. L’autore aveva problemi di salute da anni, tra cui insufficienza renale, ictus e un infarto.

Morto Peter David

Peter David è morto nella notte, come ha reso noto sua moglie Kathleen O’Shea David con un post breve sui social. La notizia è stata confermata anche dallo scrittore Keith DeCandido, amico di lunga data, che ha parlato di una “lunga battaglia con il suo corpo malato”.

David soffriva da tempo di gravi problemi di salute: nel 2012 aveva avuto un ictus, poi altri episodi cerebrovascolari, un attacco cardiaco e l’insufficienza renale.

Nel tempo, era stato necessario aprire una raccolta fondi per sostenere le spese mediche, esorbitanti anche rispetto alle coperture assicurative statunitensi.

La carriera nella Marvel

David era noto per il suo tono ironico, la complessità dei personaggi e la capacità di coniugare azione e introspezione. Ha lavorato a lungo su testate iconiche come Incredible Hulk (per 12 anni), Spider-Man, X-Factor e Captain Marvel.

È stato anche il co-creatore di Miguel O’Hara, lo Spider-Man del 2099 e ha scritto per DC Comics, Star Trek, Nickelodeon e serie animate come Ben 10 e Young Justice. A tutto questo si aggiunge un’intensa attività saggistica e una celebre rubrica dal titolo But I Digress.

I messaggi di cordoglio

I fan e i colleghi stanno riempiendo i social di messaggi di cordoglio. Keith DeCandido ha ricordato Peter come “un meraviglioso amico, un creatore rispettato e una presenza brillante e divertente”.

Oltre alla moglie, David lascia le figlie Ariel, Shana, Gwen e Caroline. Il suo contributo al mondo dei fumetti ha segnato tante generazioni di lettori, anche le più contemporanee. Con Peter David se ne va un pezzo di storia della cultura pop.