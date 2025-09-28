Morto Furio Focolari, giornalista Rai da tempo malato di SLA: raccontò i successi di Alberto Tomba nello sci

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Lutto in Rai, è morto il giornalista Furio Focolari. Si è spento all’età di 78 anni, era da tempo malato di Sla. Volto celebre della televisione pubblica nazionale, aveva cominciato con il calcio per poi passare allo sci dove aveva raccontato le imprese celebri di Alberto Tomba, di cui è stato anche grande amico.

Chi era Furio Focolari

Figlio di Lorenzo Focolari, direttore a lungo del quotidiano “Umanità”, Focolari era nato nel 1947 a Roma ed era un grande tifoso della Lazio.

Nel 1976 era approdato in Rai al Gr3 dove aveva iniziato a seguire lo sport fino a essere scelto come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982 al seguito del presidente della Repubblica Sandro Pertini.

ANSA

Una competizione di Alberto Tomba

La fama è però arrivata con lo sci, sua grande passione, raccontando i successi soprattutto del campione Alberto Tomba.

Nel 1978 è stato l’unico cronista ad arrivare sul luogo del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in Via Caetani. Passato alla redazione del Tg2 Sport, venne inviato ai Giochi di Los Angeles 1984.

Iniziò a occuparsi di sci quando fu inviato a bordo pista ai Mondiali di Bormio 1985. Da intervistatore ha vissuto tutta la carriera di Alberto Tomba. Dopo Calgary ’88, dove aveva seguito le gare di sci nordico e bob e aver iniziato a commentare le gare femminili di sci alpino, nel 1991, dopo i mondiali di Saalbach, era diventato il telecronista delle gare maschili al posto di Alfredo Pigna, andato in pensione.

Nella sua carriera ha lavorato a lungo a Radio Radio, di cui è stato anche direttore, coprendo ogni tipo di evento sportivo, dai Mondiali di calcio fino alle Olimpiadi.

Il cordoglio del mondo dello sport

Proprio l’emittente romana “Radio Radio” ha annunciato sui social la sua scomparsa di Focolari con un sentito messaggio: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”.

Anche la Lazio ha espresso “le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste”.