Morto Gabriele Sabatini, allenatore e calciatore cresciuto nel Milan: lascia la moglie Francesca e due figli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gabriele Sabatini, allenatore ed ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan, è morto all’età di 50 anni. Lascia la moglie Francesca Rollini, con cui risiedeva a San Terenzo, in provincia di La Spezia, i due figli e i suoi genitori. In campo giocava nel ruolo di centrocampista, con qualità da regista.

Morto Gabriele Sabatini: era malato

Gabriele Sabatini è deceduto il 5 ottobre. Aveva compiuto 50 anni lo scorso 22 marzo.

Come riportato da Sprint e Sport, Sabatini era malato e, nelle ultime settimane, era stato costretto al ricovero in ospedale a Pisa.

Chi era Gabriele Sabatini

Gabriele Sabatini, nato a La Spezia nel 1976, è entrato a far parte del settore giovanile del Milan a 14 anni, arrivando fino alla Primavera rossonera.

Il suo talento da regista gli ha anche aperto le porte delle Nazionali giovanili, dove ha condiviso il percorso con stelle del calibro di Francesco Totti e Alessandro Nesta.

Un grave infortunio alla caviglia, purtroppo, ha infranto il suo sogno di approdare in Serie A. Nel corso della sua carriera da calciatore ha indossato le maglie di Castelnuovo Garfagnana, Barberino, Pisa, Viterbese, Tempio, Cuneo, Canavese e Valle d’Aosta. Nel territorio ligure ha poi giocato con Fo.Ce. Vara e Sarzanese.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha proseguito nel mondo del calcio come allenatore, sulle panchine di MagraAzzurri, Ligorna, Fezzanese, Colli di Luni, Tarros Sarzanese, Pontremolese e Santerenzina. Con il Magra Azzurri ha vinto il campionato di Promozione, mentre alla Fezzanese ha conquistato la Serie D (nella stagione 2017-2018).

L’ultima grande soddisfazione è arrivata nel 2025, quando ha condotto la Santerenzina in Promozione.

Il cordoglio del mondo del calcio per Gabriele Sabatini

Lo Spezia Calcio ha espresso il suo cordoglio per la morte di Gabriele Sabatini, ricordandolo come un allenatore apprezzato e stimato nel panorama dilettantistico spezzino.

La Pontremolese, che Sabatini ha guidato nella stagione 2021-2022, ha ricordato la sua professionalità e la sua umanità.

La Santerenzina lo ha descritto come un uomo capace di lasciare un segno profondo, con un’eredità destinata ad andare oltre i risultati ottenuti sul campo da gioco.

“Il ricordo di Gabriele e del suo percorso nel mondo del calcio resterà vivo anche nella nostra comunità” ha scritto in un comunicato il Ligorna.