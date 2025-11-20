Morto Gary “Mani” Mounfield bassista di Stone Roses e Primal Scream, aveva 63 anni: l'annuncio del fratello

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il mondo della musica in lutto per la morte del bassista degli Stone Roses, Gary “Mani” Mounfield. L’artista si è spento a 63 anni. A rendere nota la triste notizia è stato suo fratello Greg, attraverso un post pubblicato su Facebook. Mounfield, lungo la sua carriera, è stato anche un membro dei Primal Scream. Secondo le prime ricostruzioni, il bassista è deceduto in Inghilterra, nella sua casa di Heaton Moor, a Stockport, dopo essere collassato a seguito di una crisi epilettica.

“È con il cuore pesante che devo annunciare la triste scomparsa di mio fratello, ricongiunto con la sua bellissima moglie Imelda”. Così su Facebook il fratello del bassista, Greg, facendo anche riferimento alla compagna del bassista che è deceduta due anni fa dopo aver lottato contro un tumore.

Da quanto riferito dai media d’oltremanica, il musicista sarebbe stato colto da una crisi epilettica che non gli avrebbe lasciato scampo. Fonti familiari hanno spiegato che è stata chiamata un’ambulanza, ma che purtroppo ogni tentativo del personale sanitario di salvare Gary è risultato vano.

Le esperienze con gli Stone Roses e con i Primal Scream

Mounfield è stato uno dei membri degli Stone Roses. Nella band è rimasto fino allo scioglimento nel 1996. Successivamente è entrato a far parte dei Primal Scream. Nel 2011, ha annunciato di aver detto addio al gruppo per riformare gli Stone Roses.

Per il settembre 2026, aveva programmato l’inizio di una tournée nel Regno Unito, durante la quale avrebbe narrato le sue avventure con gli Stone Roses e con i Primal Scream. Era anche già stato deciso il titolo degli appuntamenti con il pubblico, “The Stone Roses, Primal Scream, and Me – An Intimate Evening with Gary ‘Mani’ Mounfield”.

Due anni fa, il bassista aveva pianto la morte dell’amata moglie Imelda, che aveva combattuto per circa un triennio contro un cancro all’intestino. La coppia ha avuto due gemelli, venuti alla luce nel 2013.

Il ricordo dei colleghi, Liam Gallagher “devastato”

“Scioccato e assolutamente devastato nell’apprendere la notizia di Mani. Il mio eroe, R.I.P. Kid”, ha scritto il frontman degli Oasis, Liam Gallagher, dopo aver saputo del decesso improvviso di Mounfield.

“Mi mancherai tantissimo. Tutto il mio amore ai ragazzi, alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano”, il ricordo della cantante degli Happy Mondays, Rowetta.

La voce dei Charlatans, Tim Burgess, ha postato uno scatto realizzato pochi giorni fa durante i festeggiamenti del 63esimo compleanno di Mounfield: “Uno dei migliori in assoluto sotto ogni punto di vista. Un amico così meraviglioso”.