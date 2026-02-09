Morto Giancarlo Dettori primo Mago Zurlì, attore del teatro d'autore aveva 93 anni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un messaggio sui social, da parte del figlio, ha annunciato la morte di Giancarlo Dettori, attore del teatro d’autore. Aveva 93 anni. Nel corso della sua carriera aveva instaurato una lunga collaborazione con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Aveva interpretato il primo Mago Zurlì in uno spettacolo teatrale dedicato ai bambini. Non si conoscono le cause della morte.

Chi era Giancarlo Dettori

Nato a Cagliari il 5 aprile 1932, Giancarlo Dettori aveva frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica.

La sua carriera è legata indissolubilmente a Giorgio Strehler e alle numerose produzioni portate sul palco del Piccolo Teatro di Milano.

Era sposato con l’attrice Franca Nuti, scomparsa nel 2024.

Con la collega aveva condiviso parte della vita personale e professionale.

Giancarlo Dettori è stato un grande interprete della drammaturgia teatrale italiana.

Viene ricordato per il ruolo di Silvio Lombardi in Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni.

Giancarlo Dettori, i film e i programmi tv in carriera

Al cinema, Giancarlo Dettori è ricordato per aver partecipato al film Maledetto il giorno che t’ho incontrato, dove interpretava un impresario di teatro, compagno di Margherita Buy.

L’attore aveva interpretato per la prima volta il Mago Zurlì nello spettacolo teatrale “Zurlì, mago Lipperlì”.

Dallo stesso spettacolo, nacque poi il primo programma televisivo con protagonista il personaggio immaginario creato da Cino Tortorella.

Il messaggio del figlio

Con un post su Facebook, Carlo Dettori, figlio di Giancarlo Dettori, ha annunciato la scomparsa del padre.

Allegato alla didascalia, una foto dei suoi genitori felici e sorridenti.

“Si è compiuto il tempo. Un’era lunga novantatré anni si dissolve nell’eterno, e il mio pianto diventa preghiera”, queste le parole scelte per salutare Giancarlo Dettori.

“Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova. Papà, hai varcato la soglia della luce: ora sei con la tua Franchina nel luogo dove l’amore non conosce separazione”, il messaggio per annunciare la morte dell’attore.

Il ricordo del Piccolo Teatro di Milano

Giancarlo Dettori è stato omaggiato anche dal Piccolo Teatro di Milano, uno dei palcoscenici più importanti della sua carriera.

Su Facebook è stata pubblicata una foto dell’attore, scomparso il 9 febbraio, in bianco e nero sul palco mentre recitava durante Il Campiello di Carlo Goldoni con la regia di Giorgio Strehler.

“Hai attraversato la storia del Piccolo Teatro, dando vita a personaggi che rimarranno indelebili nella memoria delle nostre spettatrici e dei nostri spettatori. La tua eleganza, la tua ironia, la tua umanità e il tuo attaccamento profondo a questo teatro e al tuo Maestro, lasceranno un vuoto incolmabile. Ciao Giancarlo, signore della scena. Il Piccolo resterà sempre la tua casa”, questo il messaggio pubblicato dal Piccolo Teatro di Milano.