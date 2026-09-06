Morto Giancarlo Terrin papà di Tania uccisa da Dino Keber a Camponogara, era malato da tempo

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A meno di un mese dal femminicidio di Tania Terrin è morto anche il papà della ragazza, Giancarlo. L’uomo, 68 anni, era malato da tempo ed è deceduto il 4 settembre. La figlia 39enne è stata uccisa il 15 agosto dall’ex compagno Dino Keber a Camponogara, nel Veneziano.

La morte di Giancarlo Terrin

Giancarlo Terrin è morto la sera del 4 settembre, dopo una lunga degenza in una struttura sanitaria.

Negli ultimi giorni era ritornato nella casa di famiglia, in via Goldoni, a Vigonovo, dove ha passato le ultime ore di vita.

ANSA

A causare la morte di Giancarlo è stato un male che lo accompagnava da tempo e che aveva impedito al sessantottenne di andare al funerale della figlia che si è tenuto il 29 agosto.

Poco prima dell’omicidio, Tania aveva parlato delle gravi condizioni di salute del padre con gli amici più stretti.

A Il Gazzettino un amico della 39enne ha detto che “in qualche occasione con Tania abbiamo parlato anche del padre Giancarlo”.

Tanie e il padre Giancarlo

“I due avevano ripreso a frequentarsi dopo qualche anno di separazione, per motivi loro. Nell’ultimo periodo – ha raccontato l’amico – lei si occupava della casa di Giancarlo, lui era ricoverato e la casa era vuota, ma c’era un cane a cui badare ed era stata Tania a prendersi questo impegno”.

“Lei sapeva che lui stava per lasciarla. Quando Tania è morta – ha aggiunto – di suo padre Giancarlo ne abbiamo parlato con la mamma Marinella. Era doppiamente distrutta, dalla perdita della figlia e dalla malattia del padre. Lui era stato informato, ma i medici poi avevano preferito sedarlo, perché la notizia non causasse gravi danni alla sua salute già compromessa, negli ultimi giorni era ritornato a casa”.

Il funerale di Giancarlo Terrin si terrà mercoledì 9 settembre, alle 15.30, nella chiesa della Natività della Beata Vergine di Stra. La salma arriverà dall’obitorio dell’ospedale di Dolo.

Il femminicidio di Tania Terrin

Tania Terrin è stata uccisa a Ferragosto nella sua casa di Camponagara dall’ex compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita.

Dai primi esiti dell’autopsia, la donna è stata strangolata. Aveva già denunciato in precedenza l’uomo per aggressioni fisiche. In particolare, dopo un altro tentativo di strangolamento avvenuto ad aprile.

Keber era stato già denunciato per violenza da altre tre donne in passato, ma in tutti i casi le denunce erano state successivamente ritirate.