Morto Gianluca Ariemma attore e regista di teatro di Open Mic Farm, drammaturgo aveva 32 anni

È morto a soli 32 anni Gianluca Ariemma, attore e regista casertano. Drammaturgo apprezzato per lo spettacolo “Open Mic Farm”, era una delle voci emergenti della scena teatrale italiana. La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso il mondo della cultura e la comunità di Caserta, che si prepara a salutarlo con i funerali il 28 agosto.

La morte

Un triste lutto colpisce il teatro italiano: Gianluca Ariemma è morto a soli 32 anni, strappato alla vita da un brutto male. La notizia ha profondamente colpito familiari, amici, colleghi e il pubblico che lo aveva seguito sul palco.

In tanti lo ricordano come un ragazzo solare, pieno di energie e capace di portare entusiasmo in ogni progetto artistico. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella comunità teatrale casertana e non solo.

Chi era Gianluca Ariemma: la carriera

Cresciuto a Caserta, Ariemma aveva frequentato il Liceo Manzoni per poi proseguire gli studi all’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa, dove si era diplomato con brillanti risultati. La sua carriera lo aveva portato a lavorare su diversi palcoscenici italiani e anche all’estero, con esperienze in Francia.

A Caserta aveva collaborato con il Teatro Civico 14, conquistando il pubblico con il suo talento e la sua versatilità. Il suo nome era emerso con forza grazie allo spettacolo “Open Mic Farm”, scritto, diretto e interpretato da lui stesso, ispirato a La fattoria degli animali di George Orwell.

Con questa opera innovativa aveva vinto il Premio di Regia alla XXIII Edizione del Fantasio Festival, confermandosi come una delle voci più promettenti della scena teatrale contemporanea.

Dove e quando ci saranno i funerali

I funerali di Gianluca Ariemma si terranno domani, 28 agosto alle 15:30, presso la Chiesa Nostra Signora di Lourdes in via Kennedy a Caserta.

Sarà l’ultimo saluto al giovane talento che ha lasciato un segno importante nel panorama teatrale e nella sua città.