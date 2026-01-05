Morto Gianluigi Armaroli giornalista del Tg5 con Enrico Mentana, il 77enne aveva anche lavorato in Rai

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del Tg5 di Enrico Mentana. Da diversi anni in pensione, il giornalista aveva lavorato in Rai e in tv locali prima di approdare a Mediaset, diventando cronista e inviato del Tg5. Aveva 77 anni.

È morto il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, a lungo cronista del primo Tg5 di Enrico Mentana.

L’annuncio è stato dato dal telegiornale Mediaset nell’edizione delle 7.30 di questa mattina, martedì 5 gennaio 2026.

Storico volto del Tg5, era in pensione da qualche tempo. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre.

Per anni inviato del Tg5 di Mentana

Nato a Bologna nel 1948, Gianluigi Armaroli si era laureato all’Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, per poi frequentare l’Accademia Antoniana per la recitazione.

Esordì come attore radiofonico a Radio Rai, poi nel 1977 entrò nel settore del giornalismo nelle reti locali, prima Video Bologna e poi Tele Carlino.

Quindi il passaggio a Mediaset: entrò nella redazione del primo Tg5 di Enrico Mentana nel 1992, come corrispondente in Emilia Romagna.

Armaroli ha lavorato per il tg di Canale 5 per vent’anni, raccontando da inviato i più importanti eventi in regione.

I messaggi di cordoglio

Sono tanti i colleghi giornalisti, ma non solo, che sui social ricordano Armaroli per la sua professionalità e il suo garbo.

“Aveva competenze ed esperienze di attore, ma è stato soprattutto un giornalista appassionato, sempre in prima linea, capace di curare ogni tipo di reportage”, ha detto la collega del Tg5 Roberta Floris dando la notizia della sua scomparsa.

“Uomo di cultura, un cronista puro ma anche un collega sempre gentile e disponibile. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia per la perdita”, ha concluso.

“Addio a Gianluigi Armaroli, RIP”, ha scritto su X il direttore del Tg5 Clemente Mimun.

Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha voluto ricordare Armaroli: “Una perdita che ci rattrista profondamente, perché con Gianluigi Armaroli non se ne va solo un grande giornalista, ma anche un persona garbata ed elegante che per decenni ha saputo raccontare agli italiani, con acutezza e passione, l’Emilia-Romagna, la sua terra, che amava tanto”.

“Un cordoglio sentito a familiari, amici e colleghi, con la speranza che la sua eredità di professionista di grande esperienza e dedizione, impegnato e appassionato, possa continuare a ispirare ed essere d’esempio per il lavoro delle nuove generazioni di giornalisti”.