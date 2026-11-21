Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La procura di Grosseto indaga sull’ipotesi di istigazione al suicidio sulla morte di Gianni De Gennaro. L’ex capo della polizia, recentemente indagato per depistaggio della strage di via D’Amelio, è stato trovato senza vita nella sua villa di campagna in Toscana. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola mentre era da solo in casa.

Il ritrovamento del corpo di Gianni De Gennaro

Il cadavere di Gianni De Gennaro è stato scoperto intorno alle 9.40 di sabato 21 novembre dai carabinieri, chiamati dai familiari preoccupati perché non avevano più sue notizie.

Da quanto emerso dai primi sopralluoghi riportati da Ansa, l’arma sarebbe stata ritrovata accanto al corpo. Il 78enne sarebbe arrivato nella casa della Maremma dove spesso andava con la famiglia nel pomeriggio di venerdì e, come riferito da Rainews, sarebbe stato lasciato nella villa dalla scorta, che non sarebbe tenuta a una presenza 24 ore su 24 ore dentro l’abitazione della persona per la quale presta servizio.

ANSA

Le indagini

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, mentre sono in corso i rilievi nell’abitazione dei Ris dei carabinieri e dei colleghi della polizia scientifica.

Secondo le ultime informazioni, sarebbe stato ascoltato anche il personale di un albergo-ristorante a poche centinaia di metri dalla casa, dove De Gennaro andava spesso a cenare.

Gli investigatori sono alla ricerca di telecamere nella zona, al fine di tracciare attraverso eventuali immagini gli spostamenti di De Gennaro.

L’istigazione al suicidio

Sul caso la procura di Grosseto ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di istigazione al suicidio. Da quanto riferito da Rainews, la salma sarà trasferita all’obitorio dell’ospedale per effettuare l’autopsia.

Nei giorni precedenti la casa in Maremma era stata oggetto delle perquisizioni dei carabinieri del Ros, disposte dalla procura di Caltanissetta nell’ambito dell’indagine sui depistaggi della strage di via D’Amelio. In serata l’agenzia di stampa Ansa ha riportato che gli investigatori avrebbero trovato nella casa dell’ex capo della polizia alcuni biglietti di addio destinati ai familiari.

Alla notizia della morte di De Gennaro, l’avvocato Francesco Bertorotta, difensore del 78enne nell’accusa di depistaggio insieme all’avvocato Franco Coppi, si è detto “sconvolto, distrutto”, aggiungendo che “queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all’opinione pubblica”.