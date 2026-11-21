Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto all’età di settantotto anni Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex vertice dei servizi segreti, trovato senza vita nella sua casa di campagna nella mattinata di sabato 21 novembre 2026. Secondo le prime ricostruzioni l’ex prefetto, da giorni indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, si sarebbe tolto la vita.

Gianni De Gennaro trovato morto nella sua casa di campagna

Gianni De Gennaro è morto nella mattinata di sabato 21 novembre 2026 all’interno della sua casa di campagna, dove si era recato da solo.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, l’ex capo della Polizia, settantotto anni, si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco dopo essere rimasto profondamente sconvolto dagli sviluppi giudiziari che lo vedevano coinvolto.

ANSA

A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con lui, hanno allertato le Forze dell’Ordine.

L’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul depistaggio di via D’Amelio

La morte dell’ex prefetto giunge a pochi giorni dalla diffusione delle notizie relative all’inchiesta condotta dalla Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati all’attentato del 19 luglio 1992 in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

I magistrati nisseni avevano iscritto De Gennaro nel registro degli indagati contestandogli il concorso in depistaggio dichiarativo per aver tentato di impedire al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di parlare con gli inquirenti e l’occultamento o distruzione di documentazione relativa all’arresto del pentito nel 1989.

Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros avevano eseguito perquisizioni nei locali a sua disposizione, mentre il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pubblici ministeri. La procura aveva presentato ricorso al tribunale del Riesame e l’interrogatorio dell’ex capo della Polizia era già stato fissato per il primo dicembre.

La carriera di Gianni De Gennaro

La parabola professionale di Gianni De Gennaro, originario di Reggio Calabria dove era nato nell’agosto del 1948, ha attraversato per oltre cinque decenni i principali snodi della sicurezza nazionale.

Dopo gli studi giuridici e l’ingresso nell’amministrazione della pubblica sicurezza negli anni Settanta, si distinse prima nella squadra mobile capitolina e poi al fianco di Giovanni Falcone nella celebre operazione antidroga denominata “Pizza Connection”, occupandosi anche del rientro in Italia del pentito Tommaso Buscetta dal Sudamerica.

Alla direzione dello Sco e successivamente della Dia fece seguito, nel maggio del 2000, la nomina al vertice della Polizia di Stato, ruolo ricoperto per sette anni e segnato dal vertice genovese del 2001: proprio per l’irruzione nella scuola Diaz finì sotto processo con l’accusa di aver indotto un funzionario a rendere falsa testimonianza, venendo poi prosciolto in via definitiva dalla Cassazione.

Conclusa l’esperienza al Viminale, assunse il coordinamento dei servizi d’informazione al Dis, entrò nell’esecutivo guidato da Mario Monti con delega all’intelligence e passò infine alla guida di grandi realtà industriali e infrastrutturali come Finmeccanica-Leonardo e il consorzio Eurolink impegnato sul ponte sullo Stretto di Messina.