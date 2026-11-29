Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto a sessantasei anni all’ospedale di Sassari Gigi Camedda, tastierista, compositore e storico fondatore dei Tazenda insieme a Gino Marielli e Andrea Parodi. L’artista si è spento poco dopo la mezzanotte del 29 novembre 2026 al termine di una lunga malattia; sui social la band sarda lo ha salutato promettendo: “Ti vorremo bene per sempre”.

Morto Gigi Camedda, storico fondatore dei Tazenda

Lutto nel mondo della musica italiana per la scomparsa di Luigi Camedda, per tutti Gigi, tastierista, compositore, voce bassa e cofondatore dei Tazenda.

L’artista, sessantasei anni, si è spento poco dopo la mezzanotte di domenica 29 novembre 2026 all’ospedale di Sassari, dove era ricoverato per l’aggravarsi di una malattia che affrontava da tempo.

Facebook Angelo Bertoli

A dare l’annuncio ufficiale sui propri canali social sono stati gli stessi compagni di viaggio della band sarda: “Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre”.

Dagli esordi con il Coro degli Angeli al successo dei Tazenda a Sanremo

Nato il 6 maggio 1960 a Vallorbe, in Svizzera, ma cresciuto a Sassari, dove aveva studiato organo e composizione organistica al Conservatorio, Camedda aveva avviato il proprio percorso musicale nel 1977 fondando insieme a Gino Marielli i Sole Nero.

La formazione, con l’ingresso di Andrea Parodi e su suggerimento di Mogol, assunse nel 1981 il nome di Coro degli Angeli, accompagnando per quattro anni Gianni Morandi in tour tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Nel 1988 lo stesso terzetto diede vita ai Tazenda, unendo rock, sonorità mediterranee e lingua sarda logudorese. La consacrazione nazionale arrivò al Festival di Sanremo del 1991 con “Spunta la luna dal monte”, cantata insieme a Pierangelo Bertoli, seguita nel 1992 da “Pitzinnos in sa gherra”, scritta con Fabrizio De André.

La guida artistica del gruppo dopo l’addio di Andrea Parodi

In quasi quarant’anni di attività Camedda è rimasto, insieme a Gino Marielli, il custode dell’identità artistica, degli arrangiamenti e della direzione musicale dei Tazenda anche dopo l’uscita di Andrea Parodi nel 1997 e la sua scomparsa nel 2006.

Negli anni successivi il gruppo ha aperto una nuova stagione discografica collaborando con Eros Ramazzotti nel brano “Domo mia” del 2007 e con Francesco Renga in “Madre Terra”, per poi incidere “Il respiro del silenzio” e “Cuore e vento” con i Modà.

Parallelamente alla voce del gruppo si sono alternati prima Beppe Dettori, poi dal 2013 al 2025 Nicola Nite, con cui nel 2021 è stato pubblicato l’album di inediti “Antìstasis” e composto l’inno della Dinamo Sassari “Di bianco e di blu”, fino all’ingresso nel marzo 2025 della cantante Serena Carta Mantilla.