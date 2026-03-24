Morto Gino Paoli, il dolore di Antonella Clerici nell'annuncio in diretta: "Pensato subito a Ornella Vanoni"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La notizia della morte di Gino Paoli è stata data in diretta, su Rai 1, da Antonella Clerici. La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha omaggiato il cantautore scomparso per un infarto a 91 anni ricordandone, tra altre cose, il rapporto affettivo e professionale con Ornella Vanoni. Clerici ha raccontato di aver incontrato molte volte Gino Paoli.

Morte Gino Paoli, l’annuncio di Antonella Clerici

Una Antonella Clerici emozionata ha dato in diretta la notizia della morte di Gino Paoli durante la trasmissione che conduce ogni giorno su Rai 1.

“L’ho incontrato tantissime volte, adoravo le sue canzoni a tal punto che un mio programma di grande successo si chiamava proprio Ti lascio una canzone e lui è venuto a cantarla tantissime volte”, ha detto la conduttrice interrompendo, per qualche secondo, la sua trasmissione. In studio sono partiti gli applausi del pubblico per ricordare Gino Paoli.

Il ricordo di Ornella Vanoni da parte di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha confessato, sempre in diretta, di aver pensato subito a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025: “Con Gino Paoli c’è stato un grande amore e anche una grade intesa professionale”.

“Tutti questi grandi vecchi, lo dico con grande affetto, che vengono a mancare, hanno dato tanto all’arte. Gino Paoli, tanta roba. Un abbraccio alla famiglia”, ha proseguito Antonella Clerici.

Prima di riprendere il normale corso della trasmissione, la conduttrice si è rivolta al pubblico a casa dicendo che “essere in diretta vuol dire raccontare quello che avviene nel bene e nel male. In questo caso non una notizia piacevole”. Durante l’annuncio, la conduttrice non ha nascosto la propria emozione.

Il sodalizio amoroso e artistico tra Gino Paoli e Ornella Vanoni

Come Ornella Vanoni, anche Gino Paoli è morto a 91 anni, a distanza di appena quattro mesi uno dall’altro. I due artisti, inoltre, erano nati quasi lo stesso giorno: il 22 settembre 1934 lei, il 23 settembre dello stesso anno lui a Monfalcone, ma poi cresciuto a Genova.

La storia d’amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni nasce nel 1960, quando il cantautore era già sposato. Il sodalizio artistico tra i due ha regalato alcune delle più belle canzoni della musica italiana. La più famosa è “Senza fine”, pubblicata nel 1961, oltre ad altri brani meravigliosi come “Me in tutto il mondo”.

Nel 1985 Gino Paoli e Ornella Vanoni pubblicano “Insieme”, album che raccoglie le esibizioni live del tour e include brani come “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Domani è un altro giorno” e “Mi sono innamorato di te”.