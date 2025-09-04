Morto Giorgio Armani, funerali e lutto cittadino a Milano: quando saranno celebrate le esequie

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giorgio Armani è morto a 91 anni. Milano, la città che ha reso grande la sua moda, si prepara a rendergli omaggio con la camera ardente all’Armani/Teatro e il lutto cittadino proclamato dal Comune. Le esequie, invece, si svolgeranno in forma privata, come da volontà dello stilista.

Camera ardente e funerali

La camera ardente di Giorgio Armani sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e resterà aperta fino a domenica 7, dalle 9 alle 18, all’Armani/Teatro di via Bergognone 59, a Milano. Qui cittadini, amici e volti del mondo della moda potranno dare l’ultimo saluto a “Re Giorgio”.

Per espressa volontà dello stilista, i funerali si terranno in forma privata, senza cerimonie pubbliche. Nonostante ciò, Milano vivrà un momento collettivo di cordoglio: il Comune ha infatti annunciato il lutto cittadino, riconoscendo l’impatto che Armani ha avuto non solo come stilista, ma anche come ambasciatore della città nel mondo.

ANSA In foto Giorgio Armani

Giorgio Armani e Milano, un legame indissolubile

Milano non è stata soltanto la città in cui Armani ha costruito il suo impero: è stata parte integrante della sua identità. Qui nacquero la maison e i luoghi simbolo come l’Armani/Teatro e l’Armani/Silos, spazi che raccontano un percorso creativo unico.

Negli anni, lo stilista ha contribuito a trasformare Milano in una capitale mondiale della moda, portandone l’immagine oltre i confini italiani. Il sindaco Beppe Sala lo ha ricordato come “un milanese a tutti gli effetti”, sottolineando come la sua visione elegante e sobria rispecchiasse lo spirito della città.

Eventi, sfilate e iniziative hanno rafforzato questo legame: Armani non era solo un simbolo della moda, ma anche un punto di riferimento culturale e civico.

L’eredità di “Re Giorgio”

Oltre al patrimonio stilistico e culturale, con la sua morte Armani lascia un’eredità economica ingente. Secondo Forbes, il suo patrimonio era stimato in circa 6,6 miliardi di dollari nel 2024.

Senza figli e mai sposato, l’eredità dovrebbe essere suddivisa tra la sorella Rosanna, i tre nipoti e la Fondazione Giorgio Armani, che continuerà a sostenere progetti sociali e culturali. La governance della maison resta affidata a un consiglio di fidati collaboratori, per assicurare la continuità del marchio che ha vestito Hollywood, sportivi e capi di Stato, portando il Made in Italy al centro della scena globale.

La sua eredità, dunque, è duplice: quella materiale, fatta di un impero da miliardi, e quella immateriale, costruita con abiti iconici, come la giacca destrutturata, e un’idea di eleganza capace di attraversare generazioni.