Morto Giorgio Armani, quanto vale il suo impero e a chi andrà in eredità: lo stilista aveva un piano

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giorgio Armani lascia un’eredità stimata in 11-13 miliardi di euro e un gruppo da 2,3 miliardi di fatturato. Senza eredi diretti, la successione sarà regolata dallo statuto, con la Fondazione Armani che avrà un ruolo centrale. Il futuro del marchio è già scritto, secondo le volontà del fondatore, con l’obiettivo assicurare continuità al brand simbolo del made in Italy.

L’eredità di Giorgio Armani

Accanto all’eredità inestimabile che Giorgio Armani lascia sul piano dello stile, c’è ovviamente anche il patrimonio economico, stimato tra 11 e 13 miliardi. A ciò si aggiunge un gruppo da 8700 dipendenti che in 50 anni, dalla fondazione nel 1975, è arrivato a produrre un fatturato da 2,4 miliardi, creando un impero mai quotato in Borsa.

L’imprenditore, morto il 4 settembre a 91 anni, aveva programmato con largo anticipo la questione della successione, fissando nello statuto regole precise per tutelare il marchio e il modello aziendale.

ANSA

Giorgio Armani

Gli eredi di Giorgio Armani

Giorgio Armani non lascia eredi diretti ma una famiglia composta da una sorella, Rosanna (86), e tre nipoti: Andrea Camerana (55), figlio di Rosanna, e le cugine Silvana (69) e Roberta (54), figlie del fratello Sergio.

Camerana, legato anche al casato Agnelli, è sposato con Alessia Aquilani, cantante dance nota come Alexia negli anni ’90.

All’interno del consiglio di amministrazione siedono i familiari, insieme al consigliere delegato e storico collaboratore Pantaleo Dell’Orco (72) e a Federico Marchetti, fondatore di Yoox.

Il futuro dell’impero

La Fondazione Armani detiene lo 0,1% della Giorgio Armani spa, e avrà comunque un ruolo decisivo nella determinazione di chi riceverà la maggioranza delle quote. A confermarlo è lo statuto che introduce sei diverse categorie di azioni.

L’assetto prevede infatti che le azioni di tipo A (30% del capitale) e F (10%) garantiscano oltre il 53% dei voti, pur possedendo solo il 40% complessivo. In queste categorie si concentrerà con ogni probabilità la Fondazione, che così manterrà il controllo strategico sulle decisioni più rilevanti: piani industriali, acquisizioni superiori ai 100 milioni, gestione del marchio.

Sul piano economico, gli ultimi dati 2024 raccontano un fatturato di 2,3 miliardi, in calo del 5% rispetto al 2023, e utili ante imposte scesi a 74,5 milioni. Parallelamente, però, gli investimenti sono raddoppiati, toccando i 332 milioni. Oltre alla moda, Armani ha diversificato in profumi, make-up, accessori, design d’interni, immobili, ristoranti, hotel e nel basket con l’Olimpia Milano.

Le linee guida di Giorgio Armani

Il futuro della società sarà guidato non solo da regole economiche, ma anche da principi fondanti voluti direttamente dal fondatore: equilibrio finanziario, reinvestimento degli utili, innovazione costante, qualità e coerenza stilistica, attenzione alla crescita internazionale del marchio e prudenza nelle acquisizioni.

Questi vincoli, integrati nello statuto e già richiamati nella Fondazione, rappresentano il testamento più autentico dello stilista: garantire continuità e fedeltà a un nome che rimane tra i simboli mondiali della moda italiana.