Morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria: il ricordo commosso di Fabio Anselmo su Instagram

È morto a 77 anni Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria Cucchi. Era malato da tempo e le sue condizioni si erano aggravate dopo la scomparsa della moglie, Rita Calore, avvenuta tre anni fa. La notizia della sua morte è stata data via Instagram da Fabio Anselmo, avvocato di famiglia e compagno della senatrice Ilaria Cucchi.

Morto Giovanni Cucchi

“Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. Grazie per la tua forza“, ha scritto Anselmo, ricordando l’impegno e la dignità con cui Giovanni aveva affrontato la lunga battaglia per la verità sulla morte di Stefano, deceduto nel 2009 dopo essere stato pestato dai carabinieri durante la custodia cautelare.

Nel suo messaggio, l’avvocato ha rievocato anni di sofferenza e mistificazioni, sottolineando come più volte il padre di Stefano fosse stato ingiustamente accusato di disinteresse verso il figlio: “Molti – troppi – hanno scritto e detto che a Giovanni non fregava nulla di suo figlio, che lo avesse abbandonato, che Stefano fosse solo”.

La lettera di Stefano Cucchi al padre Giovanni

Una menzogna crollata, come ricordato dallo stesso Anselmo, quando Giovanni lesse in aula la lettera che Stefano gli aveva scritto due anni prima di morire, datata 26 agosto 2006:

“Caro papà, ti sto scrivendo sul treno, quel treno che tante volte ho preso per la disperazione e non mi portava mai a destinazione. Beh, adesso questo treno mi porta da te, forse la persona più importante della mia vita”.

In quelle righe, Stefano Cucchi raccontava la ritrovata intesa con il padre: “Tu che sei così grande, un costante punto di riferimento, un uomo che forse non ha mai smesso di credere in me, forse l’unico. Un padre che amo, che ha sofferto, e che io ora non voglio più che stia male”.

Giovanni Cucchi, voce di Stefano

Giovanni, ha ricordato Anselmo, tremava mentre leggeva. Ma non si fermò. In quell’aula, il suo dolore diventò voce, memoria, testimonianza: “Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio”.

Messaggi di cordoglio per Ilaria Cucchi

Ilaria Cucchi, oggi esponente del Partito Democratico, ha perso tutti i membri della sua famiglia d’origine.

Come è noto, il primo ad andarsene fu il fratello Stefano Cucchi, morto nel 2009 mentre era nelle mani dello Stato.

Poi, nell’ottobre del 2022, dopo aver combattuto con una malattia, venne a mancare Rita Calore, la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi. Oggi Ilaria Cucchi ha perduto anche il papà Giovanni. Molti i messaggi di cordoglio per lei, di personaggi pubblici e semplici cittadini.