Morto Giovanni Decaro papà di Antonio presidente della Regione Puglia, fu assessore dell'unica sindaca di Bari

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Antonio Decaro, governatore della Regione Puglia, è stato colpito da un grave lutto nelle scorse ore: giovedì 29 ottobre suo padre Giovanni è morto a 83 anni. L’anziano si è spento nell’ospedale oncologico Giovanni Paolo II di Bari dove si trovava ricoverato. Antonio era molto legato al genitore. Lo ha ricordato con un commovente post social, sottolineando che il papà lo ha accompagnato “sulle spalle per tutta la vita”.

Puglia, morto a Bari il padre di Antonio Decaro: il messaggio del governatore

“Mi hai accompagnato sulle spalle per tutta la vita. Mi hai concesso solo negli ultimi mesi di sorreggerti. Ora mi tocca camminare da solo. Ciao papà. Io resterò per sempre tuo figlio“, ha scritto il presidente della Regione Puglia a corredo di uno scatto di decenni fa, in cui lo si vede piccino sulle spalle del papà.

Giovanni Decaro è stato un ferroviere ed è anche stato attivo in politica nelle file dei socialisti: nel 1992 ricoprì il ruolo di assessore comunale nella Giunta dell’unica sindaca nella storia della città di Bari, Daniela Mazzucca. Sposato con la moglie Isa, oltre ad Antonio, ha avuto un altro figlio, Nicola, che è un professore dell’università del capoluogo pugliese.

ANSA

Giovanni Decaro, il ricordo del figlio Nicola: “Ci hai insegnato ad ascoltare”

“Eri orgoglioso dei tuoi figli – ha scritto Nicola Decaro sui social -, ma quello che siamo lo dobbiamo a te e a mamma. Ci hai insegnato ad ascoltare gli altri e ad essere sempre disponibili. Per tanti eri Giovanni, per i torreamaresi eri Ninuccio, per i tuoi cari Gianni. Per noi eri semplicemente papà. Fa’ buon viaggio, papà”.

La nota di Toni Matarrelli

In queste ore in tanti stanno commemorando Giovanni. A esprimere cordoglio attraverso un comunicato è stato anche il presidente del Consiglio regionale pugliese, Toni Matarrelli. “Con la scomparsa di Giovanni Decaro – si legge nella nota – la nostra comunità perde un uomo laborioso e generoso, che ha saputo mettere la propria esperienza e passione al servizio della collettività”.

“A nome mio personale e dell’intero Consiglio regionale della Puglia, esprimo il più sentito cordoglio e mi stringo con sincero affetto e fraterna vicinanza al presidente Antonio Decaro, al fratello Nicola e a tutta la loro famiglia in questo momento di grande dolore”, ha concluso Matarrelli.

I funerali

I funerali si terranno venerdì 30 ottobre, alle ore 15.30, presso la chiesa di San Nicola di Torre a Mare, via Monte Grappa 19, Torre a Mare. La camera ardente sarà aperta sino alle 13.30 dello stesso giorno.