Morto Giovanni Masotti, giornalista volto storico della Rai ed ex vicedirettore del Tg2: aveva 74 anni

È morto a 74 anni Giovanni Masotti, giornalista Rai e volto storico del Tg2. Per anni è apparso negli schermi delle famiglie italiane alla conduzione dei telegiornali del servizio pubblico, per il quale è stato vicedirettore e inviato, oltre che corrispondente da Londra e da Mosca. Era ricoverato in una clinica di Roma per una broncopolmonite.

Morto Giovanni Masotti

Personaggio di punta del giornalismo televisivo italiano degli anni ’90, Masotti era tornato all’informazione locale fondando e guidando la testata viterbese Lamiacittà news. Per lui sono state fatali le complicazioni della malattia che l’avevano costretto al ricovero.

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte del giornalista da parte dei colleghi e di esponenti della politica, come il ricordo del ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa improvvisa di Giovanni Masotti. Se ne va un bravissimo giornalista, ma soprattutto un grande amico ed una persona perbene. Ricorderò le giornate passate insieme da studenti e da giornalisti. Ciao Giovanni, riposa in pace”.

ANSA

Il giornalista Rai Giovanni Masotti alla presentazione del format “Kalimero”

Il cordoglio di Unirai

A Massotti il messaggio del sindacato dei giornalisti del servizio pubblico: “Unirai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti, giornalista Rai di lunga esperienza e professionalità. Alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e professionale va la nostra sincera vicinanza in questo momento di dolore”.

“Profondo cordoglio” anche da parte dell’associazione Giornalisti 2.0, di cui aveva seguito la nascita e la crescita, che ha ricordato il volto storico del Tg2 come “un protagonista di primo piano dell’informazione televisiva e della carta stampata, ma soprattutto un amico e un punto di riferimento umano e professionale per tanti colleghi”.

La carriera

Nato a Roma il 26 ottobre 1951, Giovanni Masotti aveva iniziato la professione di cronista nel 1974 a Momento-sera, prima delle esperienze a Radio Monte Carlo e alla Nazione di Firenze, dove si occupava di politica locale e nazionale, diventando capocronista.

Nel 1988 arriva nella sede Rai di Firenze, alla conduzione del Tgr Toscana, per poi approdare al Tg2 nel 1990 come giornalista parlamentare.

Dal 1994 al 1997 diventa conduttore dell’edizione delle 23.30, fino a raggiungere la nomina di caporedattore del politico e nel 2002 di vicedirettore del Tg2 dal Parlamento.

Negli anni sarà corrispondente per la Rai da Londa e da Mosca, arricchendo la carriera in Rai con programmi come Italia Sì, Italia No e Punto e a capo.

Nel 2024 ha tentato l’entrata in politica candidandosi alle elezioni europee con Democrazia Sovrana Popolare.