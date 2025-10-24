Morto Giuliano Besson leggenda della Valanga Azzurra e discesista "ribelle" diventato imprenditore

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È morto all’età di 75 anni Giuliano Besson, lo sciatore “ribelle” e leggenda della Valanga Azzurra. Dopo essersi ritirato, ha intrapreso la carriera di imprenditore assieme all’amico di una vita Stefano Anzi. Era nato l’1 gennaio 1950 a Sauze d’Oulx, piccolo comune della Val di Susa. Nel luogo d’origine si è anche spento venerdì 24 ottobre 2025.

Giuliano Besson fece parte della Valanga Azzurra. Grazie a quella squadra lo sci italiano divenne sport di massa. Sulla neve, fu uno specialista delle gare veloci.

Nel febbraio 1972, gareggiò ai Giochi Olimpici Invernali a Sapporo. Si piazzò 11esimo nella discesa libera. Due anni dopo, sulla leggendaria pista Streif di Kitzbühel, Besson arrivò secondo in una gara di Coppa del Mondo, a pari merito con il compagno di squadra Stefano Anzi.

Getty Images Ski World Cup in Kitzbühel 1974: da sinistra a destra Stefano Anzi, Roland Collombin, Giuliano Besson

Sempre nel 1974, si posizionò al quinto posto nei Campionati Mondiali di Sci Alpino a Saint Moritz.

L’allontanamento dalla nazionale e la carriera da imprenditore

L’anno successivo, insieme ad Anzi, fu cacciato dalla nazionale. I due dissero che vennero puniti perché diventarono i “sindacalisti” della squadra. Sostenevano che gli sciatori dovessero gareggiare in situazioni di maggiore sicurezza. Inoltre sperimentarono nuove tute e progetti al di fuori della federazione.

Nel 1976, Besson e Anzi intrapresero la loro avventura imprenditoriale, fondando insieme il brand di abbigliamento sportivo “AnziBesson”. Il marchio, dopo 40 anni, continua a esistere.

Nel novembre 2024, Besson si trovò al centro di una nuova controversia. Registrò come marchio il nome Valanga Azzurra per una nuova linea di abbigliamento. L’iniziativa gli costò qualche critica in quanto non ebbe il consenso degli altri membri della storica squadra.

Il legame con il paese d’origine Sauze d’Oulx

Besson è sempre stato legatissimo al suo paese d’origine, Sauze d’Oulx, comune che oggi conta poco più di mille abitanti.

Negli anni ha dato una mano a rilanciare alcune strutture ricettive della zona, tra cui il noto Chalet del Sole. L’attività attualmente è gestita dai suoi figli. Besson vantava anche un’esperienza come amministratore comunale.