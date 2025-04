Morto Giulio Drago, ex portiere in Serie A con l'Empoli: aveva 63 anni, la malattia del calciatore

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Calcio in lutto per la scomparsa di Giulio Drago, morto all’età di 63 anni. Ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Giuseppe, Drago si è spento dopo una lunga malattia. Volto molto conosciuto a Empoli, era stato in passato portiere della squadra locale e da anni risiedeva stabilmente nella cittadina toscana, dove aveva aperto anche un’attività immobiliare.

Morto l’ex calciatore Giulio Drago

Nato a Caltagirone nel 1962, Giulio Drago si era trasferito a Empoli negli anni ’80 per motivi professionali. Come riporta La Nazione, la città lo aveva accolto e lui vi aveva costruito la propria vita, anche dopo il ritiro dall’attività sportiva.

Conosciuto per il suo carattere riservato e gentile, ha lasciato un segno profondo in chi lo ha incontrato, sia nel mondo del calcio sia nella quotidianità cittadina.

Fonte foto: Facebook Cremonese

Giulio Drago in campo negli anni ’80

Dopo aver smesso di giocare, aveva collaborato con il settore giovanile dell’Empoli, mettendo a disposizione la propria esperienza per la formazione dei più giovani.

Il cordoglio della città e dell’Empoli

In una nota ufficiale, l’Empoli Football Club ha espresso il proprio cordoglio: “È stato protagonista di una pagina importante della nostra storia, ma soprattutto una persona generosa e disponibile, che ha dedicato tempo ed energie anche dopo il ritiro, lavorando con i ragazzi del vivaio”.

Il presidente Fabrizio Corsi ha ricordato Drago con parole affettuose: “Una figura discreta ma centrale per il nostro percorso. Conserveremo sempre il suo ricordo”.

I funerali e l’ultimo saluto

La salma è stata esposta alle cappelle del commiato dell’ospedale San Giuseppe e ora si trova nella cappella Vincenzo Chiarugi. I funerali si terranno martedì 22 aprile alle 15, presso la Collegiata di Empoli, dove sono attesi familiari, amici e cittadini che vorranno dare l’ultimo saluto all’ex calciatore.

Lascia la moglie Patrizia e i figli Filippo e Matteo, oltre a una comunità che lo ha sempre stimato per i suoi modi misurati e la sua disponibilità.

La carriera da calciatore

Oltre all’Empoli, Giulio Drago ha indossato le maglie di Cremonese, Bari, Triestina e Pontedera. Alla Cremonese il debutto tra i professionisti, al Bari l’approdo in Serie A con il tecnico Gaetano Salvemini, già suo allenatore a Empoli.

Fu protagonista anche in una storica amichevole del Pontedera contro la Nazionale italiana guidata da Arrigo Sacchi, in preparazione ai Mondiali di USA ’94: una vittoria che rimase negli annali del club toscano.