Morto Grigory Nekhoroshev giornalista nemico di Putin per il caso Kabaeva, dubbi sull'avvelenamento da funghi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Grigory Nekhoroshev, 69 anni, è un giornalista russo morto per un presunto avvelenamento da funghi. Era il direttore di un quotidiano russo che nel 2008 aveva riportato la notizia che Vladimir Putin intendeva divorziare dalla moglie, Lyudmila Putina, per sposare l’ex ginnasta Alina Kabaeva.

La morte di Grigory Nekhoroshev

Nekhoroshev è morto a Riga, capitale della Lettonia, dove viveva in esilio come rifugiato politico da 11 anni.

Persone vicine al giornalista hanno affermato che sia deceduto nella sua casa, nel Paese baltico membro della NATO, dopo aver mangiato dei funghi trovati nel giardino di casa.

ANSA

Gli amici avrebbero descritto Nekhoroshev come “piuttosto nervoso” durante il suo soggiorno a Riga, preoccupato per un possibile attentato.

I sospetti sulla morte di Nekhoroshev

Un’altra nota giornalista russa residente in Lettonia, Bozhena Rynska, ha definito la morte del collega “incomprensibile“.

Igors Vatoļins, che ha visto Nekhoroshev poco prima della sua morte, ha affermato che il direttore era “una persona non anziana, non malata, piena di idee e progetti”.

“Nekhoroshev è stato il primo a rivelare il nome della compagna di Putin – ha aggiunto – la campionessa di ginnastica ritmica Alina Kabaeva. Putin chiaramente non glielo ha perdonato”.

La rivelazione della relazione tra Putin e Kabaeva

Quando la notizia sulla presunta storia tra il presidente russo e l’atleta fu pubblicata, nell’aprile del 2008, il proprietario Alexander Lebedev, un ex agente del KGB diventato banchiere e imprenditore, venne costretto a chiudere il giornale Moskovsky Korrespondent.

I servizi segreti interrogarono Nekhoroshev e lo minacciarono, costringendolo a fuggire all’estero prima di tornare in patria.

Putin aveva risposto alla notizia su Kabaeva – di 30 anni più giovane di lui – rimproverando “coloro che con i loro nasi mocciosi e le loro fantasie erotiche si intromettono nella vita degli altri”.

Lui e Kabaeva alla fine negarono la notizia. Lo zar non ha ancora riconosciuto pubblicamente il legame con la ex ginnasta, che ora ha 43 anni, ma la presunta coppia avrebbe due figli, Ivan di 11 anni e Vladimir di 7.

Come riporta la testata inglese Metro, finora non ci sono prove concrete di un omicidio per la morte di Nekhoroshev.

Negli ultimi anni, diversi nemici di Putin sono morti in circostanze sospette. Nel 2006, la giornalista investigativa Anna Politkovskaya è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nel suo appartamento a Mosca, e l’ex agente dell’FSB Alexander Litvinenko è stato avvelenato a Londra con polonio-210 radioattivo.

L’oligarca Boris Berezovsky è stato trovato impiccato in Gran Bretagna nel 2013, mentre il politico dell’opposizione Boris Nemtsov è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco vicino al Cremlino nel 2015.

L’ex “capo” di Putin e capo dell’esercito privato Wagner, Yevgeny Prigozhin, è morto in un incidente aereo nel 2023.

L’anno successivo, il politico dell’opposizione Alexei Navalny è stato avvelenato in una prigione nell’Artico russo.

La scorsa settimana, l’artista Semyon Skrepetsky, 44 anni, noto per aver ritratto il leader del Cremlino come un dittatore assurdo e sanguinario, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in Polonia.