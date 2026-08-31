Morto Guido De Maria papà dei fumetti SuperGulp! in tv, il creatore di Nick Carter aveva 93 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto all’età di 93 anni Guido De Maria, una delle figure più originali ed eclettiche della creatività italiana. Disegnatore, pubblicitario, autore, sceneggiatore, regista e umorista, ha lavorato tra tv, pubblicità e fumetti. De Maria era il papà del celebre format televisivo Supergulp! che portò i fumetti in tv e di Nick Carter, personaggio dei fumetti disegnato da Bonvi.

Morto Guido De Maria

Addio a Guido De Maria. Il papà dei fumetti in tv, creatore tra le varie cose del programma Supergulp! e di Nick Carter, è morto questa mattina, lunedì 31 agosto, nella sua Modena. Aveva 93 anni.

La sua scomparsa arriva a pochi giorni da quella di Francesco Guccini, suo vecchio amico e collaboratore.

ANSA

Addio al creatore di Supergulp! e di Nick Carter

Guido De Maria è stato uno dei creativi più originali ed eclettici del Novecento italiano, capace di spaziare dalla pubblicità alla tv, dai fumetti al cabaret.

Lavorò come disegnatore, vignettista, autore, sceneggiatore, regista, pubblicitario e umorista.

È noto soprattutto quale creatore di Gulp, poi ribattezzato Supergulp! I fumetti in TV, programma cult della Rai che sdoganò i fumetti in televisione.

E per aver creato, assieme al disegnatore Bonvi, Nick Carter, storico personaggio dei fumetti.

La carriera di Guido De Maria

Nato Lama Mocogno, in provincia di Modena, Guido De Maria si era stabilito a Bologna, dove aveva studiato, iniziando a lavorare come disegnatore, vignettista e autore di spot pubblicitari.

Il suo talento si espresse soprattutto nel mondo della pubblicità e della televisione, dopo una lunga esperienza come vignettista per testate come Epoca e Il Candido.

De Maria è stato autore di numerosi e memorabili spot e caroselli, come la “camicia coi baffi” con Maurizio Costanzo e i nanetti della Loacker.

Nel 1971 fondò la società Playvision e assieme all’amico Bonvi – il fumettista autore delle Sturmtruppen, morto nel 1995 – creò il personaggio dei fumetti Nick Carter.

Dal 1977 al 1981 lavorò con Giancarlo Governi a Supergulp!, trasmissione cult che portò i fumetti in tv.

Parallelamente coltivava la passione per il cabaret con il gruppo degli “Archibusti’”, insieme all’amico Guccini.