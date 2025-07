Morto Hulk Hogan leggenda del wrestling, il rapporto con Trump e il ruolo mancato nell'amministrazione Usa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 71 anni Hulk Hogan, icona del wrestling, dopo un arresto cardiaco nella sua casa in Florida. Celebre per aver reso la sua disciplina uno spettacolo familiare, di cui è stato il volto principale e indiscusso per decenni, Hogan era legato da molti anni a Donald Trump, che di recente lo aveva addirittura incoraggiato a entrare nel suo staff.

Chi era Hulk Hogan

A 71 anni è morto per un attacco cardiaco Terry Gene Bollea, meglio noto come Hulk Hogan. Nato l’11 agosto 1953 ad Augusta, Georgia, è stato una leggenda del wrestling e vera icona degli anni ’80 e ’90 nel mondo occidentale.

A partire dal 1979, divenne la stella assoluta della federazione, generando il fenomeno “Hulkamania” con sei titoli mondiali WWF e altrettanti WCW, dove assunse il personaggio “Hollywood Hogan”.

IPA

Hulk Hogan

Introdotto nella WWE Hall of Fame due volte, nel 2005 e nel 2020, al di fuori del ring, recitò in film (“Rocky III” con Sylvester Stallone) e reality show (“Hogan Knows Best”).

Il wrestler alla convention repubblicana

Hulk Hogan non ha mai nascosto le sue simpatie politiche, e di recente aveva partecipato anche all’ultima convention repubblicana sostenendo apertamente Donald Trump.

Sul palco, il wrestler aveva scatenato la platea con il suo gesto iconico, strappandosi la maglia e rivelando una canotta con su scritto “Trump-Vance”.

Hogan aveva affermato di non avere più intenzione di restare in silenzio, definendo Trump “il suo eroe” e “il più grande patriota”, raccontando di conoscerlo da oltre 35 anni. “Il più tosto di tutti”, secondo il wrestler, capace di risollevare l’America e di farla “vincere di nuovo”.

Le “avances” di Donald Trump

La simpatia fra Hulk Hogan e Donald Trump era evidentemente reciproca, come testimoniato dal fatto che il presidente americano – probabilmente tra il serio e il faceto – aveva proposto alla leggenda del wrestling di entrare a far parte del suo staff.

A rivelarlo era stato lo stesso Hogan in una recente intervista con Fox News.”Il mio presidente ha detto: ‘Sai una cosa? Saresti perfetto per dirigere il Consiglio Presidenziale sulla Forma Fisica’” aveva detto il wrestler.

L’idea a Trump sarebbe arrivata dopo una conversazione sulla nutrizione e sui rischi di un’alimentazione scorretta per i più giovani. “Alla fine della giornata stavamo parlando di Robert Kennedy, io parlavo di nutrizione e di come molti paesi stranieri non permettano nemmeno ai loro cittadini di mangiare il cibo che mangiamo qui in America. La nutrizione americana è così pessima che ha avvelenato un’intera generazione di bambini. E alla fine abbiamo iniziato a parlare di forma fisica” aveva chiarito.