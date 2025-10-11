Morto Ian Watkins della band metal Lostprophets. Assassinato in carcere, dove era detenuto per pedofilia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È morto Ian Watkins, ex cantante e leader della band alternative metal britannica dei Lostprophets. Watkins, 49 anni, è deceduto a seguito di una violenta aggressione subita nell’istituto penitenziario di Sua Maestà di Wakefield, dove stava scontando una condanna di 29 anni per reati sessuali su minori.

Nella mattinata di sabato 11 ottobre, Ian Watkins è stato assassinato nel carcere di Wakefield, in Inghilterra.

Il detenuto di 49 anni è stato vittima di un’imboscata da parte di altri carcerati dopo l’apertura delle celle mattutina. Sarebbe stato circondato e ucciso con un taglio alla gola.

La notizia è stata confermata dalla polizia del West Yorkshire, che non rivelerà nessuna ulteriore informazione a riguardo fino alla conclusione delle indagini in corso.

L’istituto penitenziario di Westfield è tra i più pericolosi in Uk e, riporta Bbc, un rapporto di poche settimane prima l’omicidio di Watkins rivelava un “notevole aumento della violenza”.

Già nell’estate del 2023, Watkins era stato vittima di una violenta aggressione in cella, accoltellato con un oggetto contundente e in seguito ricoverato in ospedale.

All’epoca si ipotizzò un debito contratto per droga o una sorta di “punizione” inferta dagli altri detenuti ai condannati per abusi sui minori.

Condannato per abusi sessuali su minori

Ian Watkins stava scontando una pena di 35 anni di detenzione, dei quali 6 da scontare in libertà vigilata.

L’uomo fu condannato il 18 dicembre 2013 per abusi sessuali su minori e detenzione di materiale pedopornografico.

La condanna arrivò dopo la confessione da parte dell’imputato di un tentato stupro e dell’aggressione sessuale ai danni di un minore di 13 anni.

Tra i reati imputati al cantante anche la tentata aggressione sessuale a un bambino di meno di un anno vita, figlio di una fan.

Il giudice che emanò la condanna parlò di “nuovi abissi di depravazione” e sottolineò come Watkins mostrò una “totale mancanza di rimorso”.

Era il leader dei Lostprophets

Ian Watkins era cantante e leader della band alternative metal Losprophets, formatasi nel Galles nel 1997.

La formazione contava i chitarristi Mike Lewis e Lee Gaze, il bassista Stuart Richardson e il batterista Mike Chiplin.

Il secondo album Start Somethig gli fa guadagnare fama a livello internazionale e, nei primi anni del ‘2000, la band apre concerti di gruppi noti come i Linkin Park.

A seguito delle accuse a carico di Watkins, i Lostprophets si sono sciolti e i loro dischi ritirati dal mercato.